Cómo hacer las clásicas galletitas Garibaldi: una receta inglesa ideal para la hora de la merienda

El nombre puede confundir, pero estas galletitas no son italianas. Las Garibaldi biscuits nacieron en Inglaterra como homenaje a Giuseppe Garibaldi, el militar italiano que pasó por las islas británicas en el siglo XIX y despertó admiración popular. Un pastelero escocés decidió inmortalizarlo con una receta simple que, con el tiempo, se volvió un ícono de la repostería inglesa.

Lo mejor es que no necesitás técnicas complicadas ni horas en la cocina. Con una masa básica, mucha manteca y pasas de uva, podés tener listas unas galletitas delicadas, tiernas y perfectas para resolver una merienda o un desayuno distinto. En apenas una hora de trabajo activo, el resultado paga con creces.

Ideal para acompañar el té de la tarde.

Qué ingredientes se necesitan para hacer galletitas Garibaldi

200 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de azúcar glas

1 huevo a temperatura ambiente

300 g de harina común

1 pizca de sal

120 g de pasas de uva

Film y papel para hornear

Esta receta es inglesa.

Paso a paso, cómo preparar galletitas Garibaldi

Asegurá que la manteca esté bien blanda y el huevo a temperatura ambiente. Batí la manteca con el azúcar glas hasta lograr una mezcla cremosa y aireada. Agregá el huevo y batí nuevamente hasta integrar por completo. Incorporá la harina tamizada, la sal y las pasas, mezclando con suavidad hasta formar una masa uniforme. Colocá la masa entre dos láminas de film y estirala hasta formar un rectángulo parejo. Llevá la masa a la heladera y dejala enfriar al menos tres horas. Precalentá el horno a temperatura media y prepará una bandeja con papel manteca. Retirá el film, colocá la masa sobre el papel y estirala hasta que quede bien fina, de no más de 4 mm. Horneá entre 10 y 14 minutos, hasta que tome un leve color dorado. Retirá del horno, dejá enfriar unos minutos y cortá en rectángulos.

El secreto está en no pasarte de cocción. Las Garibaldi no buscan crocancia extrema, sino una textura tierna que se deshaga al morder. Son ideales para guardar en frascos herméticos y duran varios días sin problema.