Cómo hacer la torta matera más fácil con solo 5 ingredientes y en simples pasos

No hay merienda argentina sin algo dulce al lado del mate. Y si hablamos de clásicos que nunca pasan de moda, la torta matera se lleva todos los aplausos. Lo mejor es que podés hacerla en casa con solo cinco ingredientes básicos, sin necesidad de complicarte ni gastar de más.

La receta fue compartida por la creadora de contenido Alioli Cocina en TikTok y ya superó las 32 mil interacciones. Además de ser súper práctica, tiene un plus: podés personalizarla con ralladura de limón o naranja, esencia de vainilla, chips de chocolate o hasta un corazón de dulce de leche.

La receta de torta matera con 5 ingredientes.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta matera más fácil

100 g de manteca

150 g de azúcar (más un extra para espolvorear)

1 huevo

240 g de harina leudante

180 cc de leche

Opcional: ralladura de 1 limón o de naranja

Así de esponjosa queda la torta.

Paso a paso, cómo preparar la torta matera más fácil

En un bowl, mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta lograr una crema uniforme. Sumar la ralladura de limón o naranja (si la usás) y el huevo, también a temperatura ambiente. Integrar bien. Agregar la leche y la harina intercalando de a poco, mezclando suavemente para que no se formen grumos. Volcar la preparación en una tortera de 20 cm previamente enmantecada y enharinada. Espolvorear la superficie con un poco de azúcar para darle ese crocante característico. Llevar a horno precalentado a 170 °C y cocinar durante 30 minutos aproximadamente. Comprobar la cocción pinchando con un cuchillo o palillo: si sale seco, ya está lista. Dejar enfriar antes de desmoldar y disfrutarla sola o con el acompañamiento que más te guste.

En pocos minutos y con lo que tenés en casa, podés preparar una torta casera que nunca falla. Perfecta para los mates de la tarde, para el desayuno del domingo o como excusa para compartir algo rico en familia.