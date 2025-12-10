Cómo hacer la mejor salmuera para el asado: la receta ideal para las Fiestas

En TikTok, Edgardo Ríos, conocido como @mambrunense, se volvió viral mostrando que la salmuera no tiene ciencia, pero sí método. La clave es pensarla como un “caldito aromático con sal” que humecta la carne mientras se cocina y le deja perfume sin tapar el sabor real del asado. O sea, potencia, no disfraza.

Además, es ideal para las Fiestas porque te salva cuando hacés asado para mucha gente y hay cortes con distintos tiempos. Vos seguí rociando cada tanto y todo sale más parejo. Y si sos fan de las achuras, también suma: chorizo, morcilla, riñón o pollo quedan con una capa de sabor extra que no te roba protagonismo.

La receta la compartió Edgardo Ríos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la salmuera para el asado

1 litro de agua caliente

100 g de sal gruesa (si no tenés balanza, usá 4 cucharadas)

1 cucharadita de semillas de coriandro

1 cucharadita de granos de pimienta

Laurel a gusto

Romero a gusto

Tomillo a gusto

Orégano a gusto

1/2 cebolla

2 dientes de ajo aplastados

50 ml de vino blanco

Esta salmuera hace que el asado sea aún más sabroso.

Paso a paso, cómo preparar la salmuera para el asado

Calentá 1 litro de agua hasta que esté bien caliente, pero sin hervir fuerte. Disolvé la sal gruesa en esa agua y mezclá hasta que no queden granos. Sumá el coriandro, la pimienta y las hierbas que tengas a mano. Agregá la media cebolla en trozos y los ajos aplastados. Incorporá el vino blanco y revolvé otra vez. Dejá enfriar a temperatura ambiente. Colá la salmuera para sacar sólidos, así no se te queman al aplicarla. Pasala a un pulverizador o a un bowl para pincelar. Usala durante la cocción: rociá la carne cada 10 minutos, sin empaparla. Guardá lo que sobra en heladera y usalo al día siguiente, queda incluso mejor.

Con esta salmuera, tu asado gana textura y sabor sin esfuerzo. Hacela con tiempo, tenela lista en la heladera y usala como ritual: un rocío cada tanto, fuego tranquilo y listo.