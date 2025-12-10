Cómo hacer la mejor salmuera para el asado: la receta ideal para las Fiestas

En TikTok, Edgardo Ríos, conocido como @mambrunense, se volvió viral mostrando que la salmuera no tiene ciencia, pero sí método. La clave es pensarla como un “caldito aromático con sal” que humecta la carne mientras se cocina y le deja perfume sin tapar el sabor real del asado. O sea, potencia, no disfraza.
Además, es ideal para las Fiestas porque te salva cuando hacés asado para mucha gente y hay cortes con distintos tiempos. Vos seguí rociando cada tanto y todo sale más parejo. Y si sos fan de las achuras, también suma: chorizo, morcilla, riñón o pollo quedan con una capa de sabor extra que no te roba protagonismo.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la salmuera para el asado
- 1 litro de agua caliente
- 100 g de sal gruesa (si no tenés balanza, usá 4 cucharadas)
- 1 cucharadita de semillas de coriandro
- 1 cucharadita de granos de pimienta
- Laurel a gusto
- Romero a gusto
- Tomillo a gusto
- Orégano a gusto
- 1/2 cebolla
- 2 dientes de ajo aplastados
- 50 ml de vino blanco
Paso a paso, cómo preparar la salmuera para el asado
- Calentá 1 litro de agua hasta que esté bien caliente, pero sin hervir fuerte.
- Disolvé la sal gruesa en esa agua y mezclá hasta que no queden granos.
- Sumá el coriandro, la pimienta y las hierbas que tengas a mano.
- Agregá la media cebolla en trozos y los ajos aplastados.
- Incorporá el vino blanco y revolvé otra vez.
- Dejá enfriar a temperatura ambiente.
- Colá la salmuera para sacar sólidos, así no se te queman al aplicarla.
- Pasala a un pulverizador o a un bowl para pincelar.
- Usala durante la cocción: rociá la carne cada 10 minutos, sin empaparla.
- Guardá lo que sobra en heladera y usalo al día siguiente, queda incluso mejor.
Con esta salmuera, tu asado gana textura y sabor sin esfuerzo. Hacela con tiempo, tenela lista en la heladera y usala como ritual: un rocío cada tanto, fuego tranquilo y listo.