Cómo hacer la mejor salmuera para el asado: la receta ideal para las Fiestas

Una buena salmuera es el truco silencioso de cualquier asador que quiere carne jugosa y con sabor parejo.

Shaiel Teran Velazquez

10 de diciembre de 2025,

La receta de salmuera para hacer un asado sabroso.

En TikTok, Edgardo Ríos, conocido como @mambrunense, se volvió viral mostrando que la salmuera no tiene ciencia, pero sí método. La clave es pensarla como un “caldito aromático con sal” que humecta la carne mientras se cocina y le deja perfume sin tapar el sabor real del asado. O sea, potencia, no disfraza.

Además, es ideal para las Fiestas porque te salva cuando hacés asado para mucha gente y hay cortes con distintos tiempos. Vos seguí rociando cada tanto y todo sale más parejo. Y si sos fan de las achuras, también suma: chorizo, morcilla, riñón o pollo quedan con una capa de sabor extra que no te roba protagonismo.

La receta la compartió Edgardo Ríos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la salmuera para el asado

  • 1 litro de agua caliente
  • 100 g de sal gruesa (si no tenés balanza, usá 4 cucharadas)
  • 1 cucharadita de semillas de coriandro
  • 1 cucharadita de granos de pimienta
  • Laurel a gusto
  • Romero a gusto
  • Tomillo a gusto
  • Orégano a gusto
  • 1/2 cebolla
  • 2 dientes de ajo aplastados
  • 50 ml de vino blanco
Esta salmuera hace que el asado sea aún más sabroso.

Paso a paso, cómo preparar la salmuera para el asado

  1. Calentá 1 litro de agua hasta que esté bien caliente, pero sin hervir fuerte.
  2. Disolvé la sal gruesa en esa agua y mezclá hasta que no queden granos.
  3. Sumá el coriandro, la pimienta y las hierbas que tengas a mano.
  4. Agregá la media cebolla en trozos y los ajos aplastados.
  5. Incorporá el vino blanco y revolvé otra vez.
  6. Dejá enfriar a temperatura ambiente.
  7. Colá la salmuera para sacar sólidos, así no se te queman al aplicarla.
  8. Pasala a un pulverizador o a un bowl para pincelar.
  9. Usala durante la cocción: rociá la carne cada 10 minutos, sin empaparla.
  10. Guardá lo que sobra en heladera y usalo al día siguiente, queda incluso mejor.

Con esta salmuera, tu asado gana textura y sabor sin esfuerzo. Hacela con tiempo, tenela lista en la heladera y usala como ritual: un rocío cada tanto, fuego tranquilo y listo.

