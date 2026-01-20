Cómo hacer la mejor leche de tigre: la receta de Chris Carpentier para un buen ceviche

La leche de tigre no es solo un jugo cítrico con picante. Es una preparación clave dentro de la cocina peruana y un verdadero concentrado de sabor. Bien hecha, transforma un ceviche correcto en uno memorable. Por eso, cuando un chef como Chris Carpentier explica cómo prepararla, vale la pena prestar atención y anotar cada paso.

En una nueva entrega de CCC Cuchillo, Cacerola y Carpentier, el cocinero se mete de lleno en esta receta ideal para Semana Santa o para cualquier comida fresca de verano. Desde el primer minuto deja claro que el secreto está en aprovechar bien los ingredientes y no tirar nada que sume sabor.

Leche de tigre casera.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la mejor leche de tigre

Puntas de pescado blanco

Tallos de cilantro (con algunas hojas si quedan)

Cebolla

Apio

Jengibre fresco

Ají rocoto

Ajo

Salsa de pescado (nampla)

Jugo de limón

Un chorrito de vinagre

Aceite vegetal neutro

Agua (opcional)

Sal, a gusto

En simples pasos, se puede mejorar el ceviche.

Paso a paso, cómo preparar la leche de tigre

Colocá en la licuadora las puntas de pescado blanco. Sumá los tallos de cilantro bien lavados. Agregá cebolla, apio y jengibre. Incorporá un trocito de ají rocoto según tu tolerancia al picante. Sumá un diente de ajo si te gusta suave. Agregá un chorrito de salsa de pescado. Exprimí jugo de limón fresco. Sumá apenas un chorrito de vinagre. Agregá un poco de aceite vegetal neutro. Procesá todo hasta integrar bien. Si queda muy espeso, agregá un poco de agua. Volvé a procesar y corregí sal. Colá la preparación para lograr una textura lisa.

Esta preparación se puede usar al momento o guardar bien fría por unas horas. Funciona perfecto para acompañar pescado fresco, camarones o incluso como shot bien helado. Es potente, ácida y vibrante, ideal para levantar platos simples y darles identidad.