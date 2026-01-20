Cómo hacer la mejor leche de tigre: la receta de Chris Carpentier para un buen ceviche

La leche de tigre no es solo un jugo cítrico con picante. Es una preparación clave dentro de la cocina peruana y un verdadero concentrado de sabor. Bien hecha, transforma un ceviche correcto en uno memorable. Por eso, cuando un chef como Chris Carpentier explica cómo prepararla, vale la pena prestar atención y anotar cada paso.
En una nueva entrega de CCC Cuchillo, Cacerola y Carpentier, el cocinero se mete de lleno en esta receta ideal para Semana Santa o para cualquier comida fresca de verano. Desde el primer minuto deja claro que el secreto está en aprovechar bien los ingredientes y no tirar nada que sume sabor.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la mejor leche de tigre
- Puntas de pescado blanco
- Tallos de cilantro (con algunas hojas si quedan)
- Cebolla
- Apio
- Jengibre fresco
- Ají rocoto
- Ajo
- Salsa de pescado (nampla)
- Jugo de limón
- Un chorrito de vinagre
- Aceite vegetal neutro
- Agua (opcional)
- Sal, a gusto
Paso a paso, cómo preparar la leche de tigre
- Colocá en la licuadora las puntas de pescado blanco.
- Sumá los tallos de cilantro bien lavados.
- Agregá cebolla, apio y jengibre.
- Incorporá un trocito de ají rocoto según tu tolerancia al picante.
- Sumá un diente de ajo si te gusta suave.
- Agregá un chorrito de salsa de pescado.
- Exprimí jugo de limón fresco.
- Sumá apenas un chorrito de vinagre.
- Agregá un poco de aceite vegetal neutro.
- Procesá todo hasta integrar bien.
- Si queda muy espeso, agregá un poco de agua.
- Volvé a procesar y corregí sal.
- Colá la preparación para lograr una textura lisa.
Esta preparación se puede usar al momento o guardar bien fría por unas horas. Funciona perfecto para acompañar pescado fresco, camarones o incluso como shot bien helado. Es potente, ácida y vibrante, ideal para levantar platos simples y darles identidad.