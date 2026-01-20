Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer la mejor leche de tigre: la receta de Chris Carpentier para un buen ceviche

Fresca, intensa y llena de sabor a mar, la leche de tigre es el corazón de un buen ceviche.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

20 de enero de 2026,

Cómo hacer la mejor leche de tigre: la receta de Chris Carpentier para un buen ceviche
El cocinero compartió su receta en las redes sociales.

La leche de tigre no es solo un jugo cítrico con picante. Es una preparación clave dentro de la cocina peruana y un verdadero concentrado de sabor. Bien hecha, transforma un ceviche correcto en uno memorable. Por eso, cuando un chef como Chris Carpentier explica cómo prepararla, vale la pena prestar atención y anotar cada paso.

En una nueva entrega de CCC Cuchillo, Cacerola y Carpentier, el cocinero se mete de lleno en esta receta ideal para Semana Santa o para cualquier comida fresca de verano. Desde el primer minuto deja claro que el secreto está en aprovechar bien los ingredientes y no tirar nada que sume sabor.

Leche de tigre casera.
Leche de tigre casera.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la mejor leche de tigre

  • Puntas de pescado blanco
  • Tallos de cilantro (con algunas hojas si quedan)
  • Cebolla
  • Apio
  • Jengibre fresco
  • Ají rocoto
  • Ajo
  • Salsa de pescado (nampla)
  • Jugo de limón
  • Un chorrito de vinagre
  • Aceite vegetal neutro
  • Agua (opcional)
  • Sal, a gusto
En simples pasos, se puede mejorar el ceviche.
En simples pasos, se puede mejorar el ceviche.

Paso a paso, cómo preparar la leche de tigre

  1. Colocá en la licuadora las puntas de pescado blanco.
  2. Sumá los tallos de cilantro bien lavados.
  3. Agregá cebolla, apio y jengibre.
  4. Incorporá un trocito de ají rocoto según tu tolerancia al picante.
  5. Sumá un diente de ajo si te gusta suave.
  6. Agregá un chorrito de salsa de pescado.
  7. Exprimí jugo de limón fresco.
  8. Sumá apenas un chorrito de vinagre.
  9. Agregá un poco de aceite vegetal neutro.
  10. Procesá todo hasta integrar bien.
  11. Si queda muy espeso, agregá un poco de agua.
  12. Volvé a procesar y corregí sal.
  13. Colá la preparación para lograr una textura lisa.

Esta preparación se puede usar al momento o guardar bien fría por unas horas. Funciona perfecto para acompañar pescado fresco, camarones o incluso como shot bien helado. Es potente, ácida y vibrante, ideal para levantar platos simples y darles identidad.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS