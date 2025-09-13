Dónde está el restaurante de Córdoba que ganó el premio a la mejor cocina peruana

Las temperaturas agradables y el fin de semana previo a la llegada de la primavera son dos motivos para salir a disfrutar un buen plato de comida con familia o amigos. Dentro de la variada oferta de la Capital, se destaca el restaurante de Córdoba que ganó el premio a la mejor cocina peruana, según un conjunto de referentes culinarios y la elección de la comunidad.

Eligieron los mejores restaurantes de Córdoba

Un selecto jurado de expertos gastronómicos y el voto popular de la población, a través de una encuesta promovida por Circuito Gastronómico, definieron cuáles fueron los ganadores del trofeo "Los Mejores Restaurantes del Año 2024″.

La competencia tuvo 29 categorías que abarcaron diferentes rubros y gustos gastronómicos que fueron desde el pasado hasta la actualidad. Por ejemplo, helados, mariscos, lomitos, pastas y meriendas.

Cuál es el restaurante de Córdoba que ganó el premio a la mejor comida peruana

Una de ellas fue para Sabores del Perú, que se consagró como el restaurante con la mejor cocina peruana parrillada de la ciudad de Córdoba. Miguel Valverde, hijo de Juan Valverde, es el cocinero a cargo de la cocina del restaurante. Su carta tiene una amplia oferta de platos que permiten al comensal viajar al terreno inca a través de los sabores.

Miguel Valverde en Sabores del Perú. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Pero la influencia del hombre que abrió las puertas de Sabores del Perú en la década del 90 es muy importante. Por eso hay dos apartados en su honor: Legados de Juan y En Honor a Juan. Estos son algunas de las alternativas que se pueden solicitar:

Los platos del restaurante de Córdoba que ganó el premio a la mejor cocina peruana

Anticucho de corazón.

Empanadas de Lomo Saltado.

Ceviche.

Papa Rellena.

Papa a la Huancaína .

Leche de Tigre.

Chaufa con Mariscos .

Salmon a lo macho.

Seco de Costilla .

Pollo al Maracuyá.

Chicharrón de Pescado .

Leche asada.

Picarones .

Lemon Pisco.

Dónde está el restaurante de Córdoba que ganó el premio a la mejor cocina peruana

El establecimiento tiene dos sedes ubicadas en: