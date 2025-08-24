En TikTok, las recetas que simplifican la cocina se vuelven virales, y esta no fue la excepción. La creadora de contenido Rocío Tordini compartió una preparación que demuestra cómo, con una única base de harina integral y semillas, se pueden lograr tres resultados distintos.
Además de ahorrar tiempo en la cocina, esta masa tiene el plus de ser saludable gracias a la fibra que aporta la harina integral y al extra de nutrientes de las semillas. Ideal para improvisar un almuerzo, una picada o una merienda sin complicarse.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la masa base
- 500 g de harina integral
- 100 g de semillas (mix a elección)
- 1 cucharadita de sal
- 8 cucharadas de aceite de oliva (o girasol/maíz)
- 1 taza de agua (200 ml aprox.)
Paso a paso, cómo preparar pizza, grisines y crackers con la misma masa
- Poné la harina integral en un bowl y sumá las semillas, la sal y el aceite.
- Agregá de a poco el agua hasta formar una masa uniforme.
- Amasá un par de minutos y dividí la masa en tres partes iguales.
- Para tarta: estirá una parte, ponela en un molde y precocé 20 minutos. Luego el relleno a gusto.
- Para crackers: estirá otra parte bien fina, cortá en cuadraditos o círculos y horneá 20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción.
- Para grisines: con la parte restante formá tiras alargadas, ponelas en una placa aceitada y horneá 20-30 minutos, girándolas a mitad de cocción.
La versatilidad es lo que más engancha de esta receta: una misma preparación se adapta a diferentes momentos del día. Podés sumar rellenos frescos a la tarta, untar las crackers con dips caseros o acompañar los grisines con quesos.