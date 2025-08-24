Vía Gourmet / Receta del día

Cómo hacer la masa 3 en 1: la receta definitiva para preparar tartas, grisines y galletitas crackers

Si tenés poco tiempo, podés resolver varias comidas a la vez con esta masa fácil, práctica y con mucha fibra.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

24 de agosto de 2025,

Cómo hacer la masa 3 en 1: la receta definitiva para preparar tartas, grisines y galletitas crackers
Cómo hacer la masa 3 en 1: la receta definitiva para preparar tartas, grisines y galletitas crackers

En TikTok, las recetas que simplifican la cocina se vuelven virales, y esta no fue la excepción. La creadora de contenido Rocío Tordini compartió una preparación que demuestra cómo, con una única base de harina integral y semillas, se pueden lograr tres resultados distintos.

Además de ahorrar tiempo en la cocina, esta masa tiene el plus de ser saludable gracias a la fibra que aporta la harina integral y al extra de nutrientes de las semillas. Ideal para improvisar un almuerzo, una picada o una merienda sin complicarse.

Los grisines.
Los grisines.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la masa base

  • 500 g de harina integral
  • 100 g de semillas (mix a elección)
  • 1 cucharadita de sal
  • 8 cucharadas de aceite de oliva (o girasol/maíz)
  • 1 taza de agua (200 ml aprox.)
Así quedan crackers.
Así quedan crackers.

Paso a paso, cómo preparar pizza, grisines y crackers con la misma masa

  1. Poné la harina integral en un bowl y sumá las semillas, la sal y el aceite.
  2. Agregá de a poco el agua hasta formar una masa uniforme.
  3. Amasá un par de minutos y dividí la masa en tres partes iguales.
  4. Para tarta: estirá una parte, ponela en un molde y precocé 20 minutos. Luego el relleno a gusto.
  5. Para crackers: estirá otra parte bien fina, cortá en cuadraditos o círculos y horneá 20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción.
  6. Para grisines: con la parte restante formá tiras alargadas, ponelas en una placa aceitada y horneá 20-30 minutos, girándolas a mitad de cocción.

La versatilidad es lo que más engancha de esta receta: una misma preparación se adapta a diferentes momentos del día. Podés sumar rellenos frescos a la tarta, untar las crackers con dips caseros o acompañar los grisines con quesos.

Temas Relacionados

MÁS DE Receta del día
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS