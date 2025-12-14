Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer huevos rellenos: 3 opciones de esta receta ideal para la picada de estas Fiestas

Son baratos, rinden un montón y se preparan con tiempo, así que llegan fríos y perfectos a la picada.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

14 de diciembre de 2025,

El creador de contenido Facundo Genovese compartió en TikTok tres versiones diferentes de los clásicos huevos rellenos y súper simples: el clásico de siempre, uno con atún y otro con morrón que, según él, terminó siendo su preferido. “Arrancamos con mi favorito que son los huevos rellenos. Yo te enseño a hacer tres rellenos y vos elegí el que quieras o hacer los tres, sería bárbaro”, contó en el video.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tres variedades de huevos rellenos

Para la base

  • 6 huevos grandes (o más, según la cantidad de comensales)
  • Agua para hervir

Para el relleno clásico

  • Yemas de los huevos hervidos
  • Mayonesa (cantidad necesaria, un poco más que de mostaza)
  • Mostaza a gusto
  • Sal
  • Pimienta

Para el relleno de atún

  • Yemas de los huevos hervidos
  • ½ lata de atún escurrido
  • ½ tomate picado bien chiquito
  • Mayonesa a gusto
  • Sal
  • Pimienta

Para el relleno de morrón

  • Yemas de los huevos hervidos
  • ½ morrón rojo picado chiquito
  • Mayonesa a gusto
  • Sal
  • Pimienta
Paso a paso, cómo preparar tres variedades de huevos rellenos

  1. Herví los huevos: ponelos en agua fría, llevá a hervor y dejalos 10 minutos desde que el agua rompe el hervor.
  2. Enfriá bien: pasalos a agua fría o helada y llevá un rato a la heladera para que sea más fácil pelarlos.
  3. Pelá los huevos y cortalos al medio a lo largo. Retirá las yemas con cuidado y reservá las claras cocidas.

Relleno clásico

  1. Pisá las yemas con un tenedor hasta que queden bien desarmadas.
  2. Sumá mayonesa, un toque de mostaza, sal y pimienta.
  3. Mezclá hasta lograr una pasta cremosa.

Relleno de atún

  1. Mezclá yemas pisadas con el atún desmenuzado y el tomate picado.
  2. Agregá mayonesa, sal y pimienta.
  3. Integrá hasta que quede un relleno húmedo y bien ligado.

Relleno de morrón

  1. Uní yemas pisadas con el morrón rojo bien picado.
  2. Sumá mayonesa, sal y pimienta y mezclá hasta obtener una crema con trocitos.

Armado

  1. Con una cucharita, rellená cada mitad de clara con la preparación elegida.
  2. Podés terminar con pimentón, perejil picado o un toque extra de pimienta por encima.

Estos huevos rellenos se sirven bien fríos, así que acomodalos en una fuente, filmala y llevá a la heladera hasta el momento de la picada. Son ideales para arrancar la noche con algo fresco, rendidor y con sabor bien casero, además de ser la receta perfecta para sumar a la mesa sin complicarte la vida en plena locura de Fiestas.

