Cómo hacer huevos rellenos: 3 opciones de esta receta ideal para la picada de estas Fiestas

El creador de contenido Facundo Genovese compartió en TikTok tres versiones diferentes de los clásicos huevos rellenos y súper simples: el clásico de siempre, uno con atún y otro con morrón que, según él, terminó siendo su preferido. “Arrancamos con mi favorito que son los huevos rellenos. Yo te enseño a hacer tres rellenos y vos elegí el que quieras o hacer los tres, sería bárbaro”, contó en el video.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tres variedades de huevos rellenos
Para la base
- 6 huevos grandes (o más, según la cantidad de comensales)
- Agua para hervir
Para el relleno clásico
- Yemas de los huevos hervidos
- Mayonesa (cantidad necesaria, un poco más que de mostaza)
- Mostaza a gusto
- Sal
- Pimienta
Para el relleno de atún
- Yemas de los huevos hervidos
- ½ lata de atún escurrido
- ½ tomate picado bien chiquito
- Mayonesa a gusto
- Sal
- Pimienta
Para el relleno de morrón
- Yemas de los huevos hervidos
- ½ morrón rojo picado chiquito
- Mayonesa a gusto
- Sal
- Pimienta
Paso a paso, cómo preparar tres variedades de huevos rellenos
- Herví los huevos: ponelos en agua fría, llevá a hervor y dejalos 10 minutos desde que el agua rompe el hervor.
- Enfriá bien: pasalos a agua fría o helada y llevá un rato a la heladera para que sea más fácil pelarlos.
- Pelá los huevos y cortalos al medio a lo largo. Retirá las yemas con cuidado y reservá las claras cocidas.
Relleno clásico
- Pisá las yemas con un tenedor hasta que queden bien desarmadas.
- Sumá mayonesa, un toque de mostaza, sal y pimienta.
- Mezclá hasta lograr una pasta cremosa.
Relleno de atún
- Mezclá yemas pisadas con el atún desmenuzado y el tomate picado.
- Agregá mayonesa, sal y pimienta.
- Integrá hasta que quede un relleno húmedo y bien ligado.
Relleno de morrón
- Uní yemas pisadas con el morrón rojo bien picado.
- Sumá mayonesa, sal y pimienta y mezclá hasta obtener una crema con trocitos.
Armado
- Con una cucharita, rellená cada mitad de clara con la preparación elegida.
- Podés terminar con pimentón, perejil picado o un toque extra de pimienta por encima.
Estos huevos rellenos se sirven bien fríos, así que acomodalos en una fuente, filmala y llevá a la heladera hasta el momento de la picada. Son ideales para arrancar la noche con algo fresco, rendidor y con sabor bien casero, además de ser la receta perfecta para sumar a la mesa sin complicarte la vida en plena locura de Fiestas.