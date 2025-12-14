Cómo hacer huevos rellenos: 3 opciones de esta receta ideal para la picada de estas Fiestas

El creador de contenido Facundo Genovese compartió en TikTok tres versiones diferentes de los clásicos huevos rellenos y súper simples: el clásico de siempre, uno con atún y otro con morrón que, según él, terminó siendo su preferido. “Arrancamos con mi favorito que son los huevos rellenos. Yo te enseño a hacer tres rellenos y vos elegí el que quieras o hacer los tres, sería bárbaro”, contó en el video.

Las tres variedades.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tres variedades de huevos rellenos

Para la base

6 huevos grandes (o más, según la cantidad de comensales)

Agua para hervir

Para el relleno clásico

Yemas de los huevos hervidos

Mayonesa (cantidad necesaria, un poco más que de mostaza)

Mostaza a gusto

Sal

Pimienta

Para el relleno de atún

Yemas de los huevos hervidos

½ lata de atún escurrido

½ tomate picado bien chiquito

Mayonesa a gusto

Sal

Pimienta

Para el relleno de morrón

Yemas de los huevos hervidos

½ morrón rojo picado chiquito

Mayonesa a gusto

Sal

Pimienta

Así quedan los huevos rellenos con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar tres variedades de huevos rellenos

Herví los huevos: ponelos en agua fría, llevá a hervor y dejalos 10 minutos desde que el agua rompe el hervor. Enfriá bien: pasalos a agua fría o helada y llevá un rato a la heladera para que sea más fácil pelarlos. Pelá los huevos y cortalos al medio a lo largo. Retirá las yemas con cuidado y reservá las claras cocidas.

Relleno clásico

Pisá las yemas con un tenedor hasta que queden bien desarmadas. Sumá mayonesa, un toque de mostaza, sal y pimienta. Mezclá hasta lograr una pasta cremosa.

Relleno de atún

Mezclá yemas pisadas con el atún desmenuzado y el tomate picado. Agregá mayonesa, sal y pimienta. Integrá hasta que quede un relleno húmedo y bien ligado.

Relleno de morrón

Uní yemas pisadas con el morrón rojo bien picado. Sumá mayonesa, sal y pimienta y mezclá hasta obtener una crema con trocitos.

Armado

Con una cucharita, rellená cada mitad de clara con la preparación elegida. Podés terminar con pimentón, perejil picado o un toque extra de pimienta por encima.

Estos huevos rellenos se sirven bien fríos, así que acomodalos en una fuente, filmala y llevá a la heladera hasta el momento de la picada. Son ideales para arrancar la noche con algo fresco, rendidor y con sabor bien casero, además de ser la receta perfecta para sumar a la mesa sin complicarte la vida en plena locura de Fiestas.