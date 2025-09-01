Cómo hacer galletitas de limón sin gluten: la receta ideal para acompañar los mates de la merienda

El mate pide compañía, y nada mejor que unas galletitas caseras para endulzar la ronda. Si buscás una opción simple, económica y sin gluten ni lactosa, esta receta de galletitas de limón es la indicada. Con pocos ingredientes y en menos de media hora, vas a tener una bandeja lista para compartir.

La preparación fue compartida por la cuenta de @soyciliaconoext en TikTok, donde se volvió un éxito entre quienes buscan alternativas sin TACC y libres de lácteos. Lo mejor es que podés personalizarlas: sumá semillas de amapola, un glaseado suave o incluso un poco de coco rallado para darles un giro distinto.

Estas galletitas son muy fáciles de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las galletitas de limón sin gluten ni lactosa

1 huevo

70 gr de azúcar

Ralladura de 1 limón

50 cc de aceite

1 cdita de polvo de hornear

200 gr de premezcla sin gluten

Azúcar extra para decorar

Así quedan las galletitas de limón.

Paso a paso, cómo preparar las galletitas de limón sin gluten ni lactosa

En un bowl colocar el huevo, el azúcar, la ralladura de limón y el aceite. Batir bien hasta lograr una mezcla clara y cremosa. Agregar el polvo de hornear y la premezcla sin gluten. Batir hasta que se forme una masa. Terminar de unir con la mano para que quede uniforme. Estirar la masa hasta 1 cm de espesor aproximadamente. Cortar las galletitas con la forma que prefieras. Pasar la parte superior por azúcar para darles brillo y crocancia. Colocar en una placa engrasada o con papel manteca. Hornear a 180° durante 20 minutos. Dejar enfriar antes de servir.

En simples pasos, tenés unas galletitas livianas, suaves y con ese toque cítrico que combina perfecto con un buen mate. Una receta ideal para la tarde y para quienes buscan opciones sin gluten ni lácteos, pero sin resignar sabor.