Cómo hacer galletitas de limón sin gluten: la receta ideal para acompañar los mates de la merienda

El mate pide compañía, y nada mejor que unas galletitas caseras para endulzar la ronda. Si buscás una opción simple, económica y sin gluten ni lactosa, esta receta de galletitas de limón es la indicada. Con pocos ingredientes y en menos de media hora, vas a tener una bandeja lista para compartir.
La preparación fue compartida por la cuenta de @soyciliaconoext en TikTok, donde se volvió un éxito entre quienes buscan alternativas sin TACC y libres de lácteos. Lo mejor es que podés personalizarlas: sumá semillas de amapola, un glaseado suave o incluso un poco de coco rallado para darles un giro distinto.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las galletitas de limón sin gluten ni lactosa
- 1 huevo
- 70 gr de azúcar
- Ralladura de 1 limón
- 50 cc de aceite
- 1 cdita de polvo de hornear
- 200 gr de premezcla sin gluten
- Azúcar extra para decorar
Paso a paso, cómo preparar las galletitas de limón sin gluten ni lactosa
- En un bowl colocar el huevo, el azúcar, la ralladura de limón y el aceite. Batir bien hasta lograr una mezcla clara y cremosa.
- Agregar el polvo de hornear y la premezcla sin gluten.
- Batir hasta que se forme una masa.
- Terminar de unir con la mano para que quede uniforme.
- Estirar la masa hasta 1 cm de espesor aproximadamente.
- Cortar las galletitas con la forma que prefieras.
- Pasar la parte superior por azúcar para darles brillo y crocancia.
- Colocar en una placa engrasada o con papel manteca.
- Hornear a 180° durante 20 minutos.
- Dejar enfriar antes de servir.
En simples pasos, tenés unas galletitas livianas, suaves y con ese toque cítrico que combina perfecto con un buen mate. Una receta ideal para la tarde y para quienes buscan opciones sin gluten ni lácteos, pero sin resignar sabor.