Cómo hacer galletitas de café y chocolate: con esta receta vas a dejar de comprarlas en el supermercado

Una receta casera, fácil y deliciosa que combina dos sabores irresistibles y son ideales para la tarde.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

27 de agosto de 2025,

Si sos de los que buscan opciones más saludables para la merienda sin resignar sabor, estas galletitas son para vos. La propuesta de @nutriliano en TikTok se volvió tendencia porque demuestra que con ingredientes simples se puede lograr una versión casera mucho más rica y nutritiva que las industriales.

Lo mejor es que podés preparar varias, guardarlas en el freezer y tener siempre listas para la semana. Además, el café les da un toque distinto y combina a la perfección con los chips de chocolate, logrando un equilibrio ideal entre lo amargo y lo dulce.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las galletitas de café y chocolate

  • 1 huevo
  • 180 g de harina integral (o la que tengas en casa)
  • ½ taza de café preparado
  • 1 cdita de polvo para hornear
  • 60 ml de aceite
  • 50 g de azúcar mascabo
  • Chips de chocolate a gusto
Paso a paso, cómo preparar las galletitas de café y chocolate

  1. En un bowl, colocá el huevo, el azúcar, el aceite y el café ya listo. Mezclá hasta integrar.
  2. Sumá la harina junto con el polvo de hornear e incorporá bien.
  3. Agregá los chips de chocolate y revolvé nuevamente para que se distribuyan parejo.
  4. Como la mezcla es algo pegajosa, ayudate con una cuchara para darle forma a las galletitas.
  5. Colocalas sobre una placa cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una.
  6. Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos.
  7. Dejalas enfriar y disfrutalas solas o acompañadas.

El resultado es una tanda de cookies crujientes por fuera, húmedas por dentro y con un sabor que mezcla lo mejor del café y el chocolate. Un verdadero gustito casero que, encima, es saludable.

