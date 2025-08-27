Cómo hacer galletitas de café y chocolate: con esta receta vas a dejar de comprarlas en el supermercado

Si sos de los que buscan opciones más saludables para la merienda sin resignar sabor, estas galletitas son para vos. La propuesta de @nutriliano en TikTok se volvió tendencia porque demuestra que con ingredientes simples se puede lograr una versión casera mucho más rica y nutritiva que las industriales.
Lo mejor es que podés preparar varias, guardarlas en el freezer y tener siempre listas para la semana. Además, el café les da un toque distinto y combina a la perfección con los chips de chocolate, logrando un equilibrio ideal entre lo amargo y lo dulce.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las galletitas de café y chocolate
- 1 huevo
- 180 g de harina integral (o la que tengas en casa)
- ½ taza de café preparado
- 1 cdita de polvo para hornear
- 60 ml de aceite
- 50 g de azúcar mascabo
- Chips de chocolate a gusto
Paso a paso, cómo preparar las galletitas de café y chocolate
- En un bowl, colocá el huevo, el azúcar, el aceite y el café ya listo. Mezclá hasta integrar.
- Sumá la harina junto con el polvo de hornear e incorporá bien.
- Agregá los chips de chocolate y revolvé nuevamente para que se distribuyan parejo.
- Como la mezcla es algo pegajosa, ayudate con una cuchara para darle forma a las galletitas.
- Colocalas sobre una placa cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una.
- Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos.
- Dejalas enfriar y disfrutalas solas o acompañadas.
El resultado es una tanda de cookies crujientes por fuera, húmedas por dentro y con un sabor que mezcla lo mejor del café y el chocolate. Un verdadero gustito casero que, encima, es saludable.