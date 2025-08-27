Cómo hacer galletitas de café y chocolate: con esta receta vas a dejar de comprarlas en el supermercado

Si sos de los que buscan opciones más saludables para la merienda sin resignar sabor, estas galletitas son para vos. La propuesta de @nutriliano en TikTok se volvió tendencia porque demuestra que con ingredientes simples se puede lograr una versión casera mucho más rica y nutritiva que las industriales.

Lo mejor es que podés preparar varias, guardarlas en el freezer y tener siempre listas para la semana. Además, el café les da un toque distinto y combina a la perfección con los chips de chocolate, logrando un equilibrio ideal entre lo amargo y lo dulce.

Estas galletitas de café y chocolate quedan muy esponjosas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las galletitas de café y chocolate

1 huevo

180 g de harina integral (o la que tengas en casa)

½ taza de café preparado

1 cdita de polvo para hornear

60 ml de aceite

50 g de azúcar mascabo

Chips de chocolate a gusto

Así quedan las galletitas.

Paso a paso, cómo preparar las galletitas de café y chocolate

En un bowl, colocá el huevo, el azúcar, el aceite y el café ya listo. Mezclá hasta integrar. Sumá la harina junto con el polvo de hornear e incorporá bien. Agregá los chips de chocolate y revolvé nuevamente para que se distribuyan parejo. Como la mezcla es algo pegajosa, ayudate con una cuchara para darle forma a las galletitas. Colocalas sobre una placa cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una. Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos. Dejalas enfriar y disfrutalas solas o acompañadas.

El resultado es una tanda de cookies crujientes por fuera, húmedas por dentro y con un sabor que mezcla lo mejor del café y el chocolate. Un verdadero gustito casero que, encima, es saludable.