Cómo hacer el clásico mbejú paraguayo: receta súper fácil con solo 5 ingredientes

En TikTok, Gia Alfieri mostró cómo preparar el tradicional mbejú de Paraguay con queso cremoso y su video consiguió miles de likes. Aunque algunos usuarios dudaron de si podía hacerse con este tipo de queso, Gia aclaró: “El problema no es el queso, sos vos. Lo importante es el almidón”.
Con ese toque de humor, demostró que con ingredientes simples y un poco de práctica se puede disfrutar de esta delicia en casa.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el mbejú
- 500 g de almidón de mandioca
- 150 g de manteca
- 200 g de queso cremoso (tipo Cremón o doble crema)
- Leche, cantidad necesaria
- Sal a gusto
Paso a paso, cómo preparar el mbejú
- Colocá el almidón de mandioca en un bol amplio.
- Agregá la manteca, el queso cremoso desmenuzado y la sal.
- Mezclá con las manos hasta formar un arenado.
- Sumá un chorrito de leche y seguí integrando hasta que la preparación quede húmeda pero sin formar masa.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego medio.
- Volcá una capa de la mezcla, presioná apenas y cociná unos minutos hasta que tome color.
- Dalo vuelta con cuidado y terminá la cocción del otro lado.
- Repetí el proceso con el resto de la preparación.
El mbejú se disfruta recién hecho, crocante por fuera y suave por dentro, acompañado de un buen cocido paraguayo o un mate argentino. Con esta receta, queda demostrado que el queso cremoso también funciona perfecto. Lo esencial, como dijo Gia, siempre será el almidón.