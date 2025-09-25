Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer el clásico mbejú paraguayo: receta súper fácil con solo 5 ingredientes

El mbejú es una de las recetas más tradicionales del Paraguay. Cómo prepararlo en simples pasos y conquistar a toda la familia.

Shaiel Teran Velazquez

25 de septiembre de 2025,

Cómo hacer mbejú paraguayo con queso cremoso.

En TikTok, Gia Alfieri mostró cómo preparar el tradicional mbejú de Paraguay con queso cremoso y su video consiguió miles de likes. Aunque algunos usuarios dudaron de si podía hacerse con este tipo de queso, Gia aclaró: “El problema no es el queso, sos vos. Lo importante es el almidón”.

Con ese toque de humor, demostró que con ingredientes simples y un poco de práctica se puede disfrutar de esta delicia en casa.

Mbejú paraguayo muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el mbejú

  • 500 g de almidón de mandioca
  • 150 g de manteca
  • 200 g de queso cremoso (tipo Cremón o doble crema)
  • Leche, cantidad necesaria
  • Sal a gusto
Así queda el mbejú con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar el mbejú

  1. Colocá el almidón de mandioca en un bol amplio.
  2. Agregá la manteca, el queso cremoso desmenuzado y la sal.
  3. Mezclá con las manos hasta formar un arenado.
  4. Sumá un chorrito de leche y seguí integrando hasta que la preparación quede húmeda pero sin formar masa.
  5. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio.
  6. Volcá una capa de la mezcla, presioná apenas y cociná unos minutos hasta que tome color.
  7. Dalo vuelta con cuidado y terminá la cocción del otro lado.
  8. Repetí el proceso con el resto de la preparación.

El mbejú se disfruta recién hecho, crocante por fuera y suave por dentro, acompañado de un buen cocido paraguayo o un mate argentino. Con esta receta, queda demostrado que el queso cremoso también funciona perfecto. Lo esencial, como dijo Gia, siempre será el almidón.

