Cómo hacer chipa de calabaza: la reversión de una clásica receta ideal para la merienda

El chipa es uno de esos placeres simples que nunca falla, pero ¿y si te decimos que podés hacerlo en una versión más liviana, con calabaza y sin perder ese sabor irresistible? Así lo demostró la cuenta @goclean.now en TikTok, que compartió esta receta que ya conquistó a miles.

Ideal para una merienda saludable o como snack entre comidas, este chipa de calabaza combina lo mejor de dos mundos: textura crocante por fuera, corazón tierno por dentro y un toque dulce que lo hace único.

Esta receta es una versión saludable del chipa.

Ingredientes para hacer chipa de calabaza

1 huevo

230 g de calabaza cocida (aproximadamente 1 taza)

20 g de aceite (unas 3 cucharadas)

260 g de fécula de mandioca

200 g de queso semiduro rallado

2 cditas de polvo para hornear

Sal a gusto

Así queda el chipa de calabaza.

Paso a paso, cómo preparar chipa de calabaza