Cómo hacer chipa con solo 3 ingredientes: receta lista en menos de 20 minutos

Crocante por fuera, tierna por dentro y con mucho queso: esta receta exprés de chipa es ideal para acompañar el mate o el café de la tarde.

Shaiel Teran Velazquez

11 de agosto de 2025,

La receta para un chipa con 3 ingredientes.

Si pensabas que para hacer chipas se necesitaba una lista larga de ingredientes, esta versión rápida y fácil te va a sorprender. La creadora de contenido Emi Baez Cristaldo (@emibaezcristaldo en TikTok) compartió un paso a paso que conquistó a más de 77 mil personas en la red social: chipas listas en menos de 20 minutos y con solo tres ingredientes básicos.

Lo mejor es que no se necesitan técnicas complicadas ni tiempos largos de levado. En cuestión de minutos, vas a tener en la mesa unas chipas doradas, con aroma irresistible y ese centro suave que se estira gracias al queso derretido.

Esta receta es ideal para el antojo salado.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el chipa

  • 300 g de almidón de mandioca
  • 1 huevo
  • 400 g de queso Paraguay o un queso cremoso con buena cantidad de grasa
  • Sal (opcional, a gusto)
Así queda el chipa con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar el chipa

  1. Colocá en un bol el almidón de mandioca y el queso rallado o desmenuzado.
  2. Sumá el huevo a la mezcla y empezá a integrar con las manos o una espátula.
  3. Agregá sal a gusto y seguí amasando hasta formar una masa homogénea.
  4. Tomá porciones pequeñas y formá bollitos del tamaño de una nuez o un poco más grandes.
  5. Colocá las chipas en una placa sin enmantecar y llevá al horno precalentado a 250 °C durante 8 a 10 minutos.
  6. Retiralas apenas estén doradas por fuera para que mantengan su interior tierno y el queso bien fundido.

El secreto para que salgan perfectas está en el punto de cocción: no las dejes más tiempo del indicado para evitar que se sequen. Con esta receta rápida y sin complicaciones, ya no hay excusas para no disfrutar de unas chipas caseras y recién horneadas cualquier día de la semana.

