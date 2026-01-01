Cómo hacer bombones helados saludables con solo 5 ingredientes: la receta perfecta para el antojo dulce en verano

Cuando sube la temperatura, el cuerpo pide algo frío y dulce, pero no siempre dan ganas de caer en opciones ultraprocesadas. En ese contexto, los bombones helados saludables aparecen como una gran alternativa: se hacen en minutos, van directo al freezer y se adaptan perfecto a una rutina más consciente.
La receta fue compartida por Petra, de la cuenta @pippachacur en TikTok, y se viralizó por su simpleza. Ella misma los define como “bombones super faciles y altos en proteina”, ideales para resolver un postre rápido o un antojo a la tarde, sin prender el horno ni complicarse.
Qué ingredientes se necesitan para hacer bombones helados saludables
- Galletitas saludables de maní y almendras (u otras similares)
- Yogur griego natural
- Mantequilla de maní (mejor si es crocante)
- Chocolate amargo para derretir (70% u 80% cacao)
- Sal gruesa, opcional
Las cantidades pueden ajustarse según el tamaño del molde y cuántos bombones quieras preparar.
Paso a paso, cómo preparar bombones helados saludables
- Usá un molde de cupcakes, preferentemente de silicona.
- Colocá una galletita en la base de cada espacio del molde.
- En un bowl, mezclá tres cucharadas grandes de yogur griego natural.
- Sumá dos cucharadas grandes de mantequilla de maní.
- Revolvé bien hasta lograr una mezcla espesa y homogénea.
- Cubrí cada galletita con la preparación.
- Si querés, agregá un centro extra de mantequilla de maní o frutos secos.
- Llevá el molde al freezer hasta que el relleno esté completamente sólido.
- Mientras tanto, derretí el chocolate amargo a baño María o en microondas.
- Retirá los bombones del freezer y desmoldalos con cuidado.
- Bañá cada uno con el chocolate derretido.
- Espolvoreá un poco de sal gruesa por encima si te gusta el contraste.
- Volvé a llevarlos al freezer hasta que el chocolate endurezca.
El resultado es un bombón frío, cremoso por dentro y crocante por fuera, con sabores bien definidos y sin excesos. Funcionan como postre, snack o premio después de entrenar, y se conservan perfecto en el freezer para tener siempre a mano.