Cómo hacer bombones helados saludables con solo 5 ingredientes: la receta perfecta para el antojo dulce en verano

Cuando sube la temperatura, el cuerpo pide algo frío y dulce, pero no siempre dan ganas de caer en opciones ultraprocesadas. En ese contexto, los bombones helados saludables aparecen como una gran alternativa: se hacen en minutos, van directo al freezer y se adaptan perfecto a una rutina más consciente.

La receta fue compartida por Petra, de la cuenta @pippachacur en TikTok, y se viralizó por su simpleza. Ella misma los define como “bombones super faciles y altos en proteina”, ideales para resolver un postre rápido o un antojo a la tarde, sin prender el horno ni complicarse.

Así quedan los bombones helados.

Qué ingredientes se necesitan para hacer bombones helados saludables

Galletitas saludables de maní y almendras (u otras similares)

Yogur griego natural

Mantequilla de maní (mejor si es crocante)

Chocolate amargo para derretir (70% u 80% cacao)

Sal gruesa, opcional

Las cantidades pueden ajustarse según el tamaño del molde y cuántos bombones quieras preparar.

Estos bombones están listos en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar bombones helados saludables

Usá un molde de cupcakes, preferentemente de silicona. Colocá una galletita en la base de cada espacio del molde. En un bowl, mezclá tres cucharadas grandes de yogur griego natural. Sumá dos cucharadas grandes de mantequilla de maní. Revolvé bien hasta lograr una mezcla espesa y homogénea. Cubrí cada galletita con la preparación. Si querés, agregá un centro extra de mantequilla de maní o frutos secos. Llevá el molde al freezer hasta que el relleno esté completamente sólido. Mientras tanto, derretí el chocolate amargo a baño María o en microondas. Retirá los bombones del freezer y desmoldalos con cuidado. Bañá cada uno con el chocolate derretido. Espolvoreá un poco de sal gruesa por encima si te gusta el contraste. Volvé a llevarlos al freezer hasta que el chocolate endurezca.

El resultado es un bombón frío, cremoso por dentro y crocante por fuera, con sabores bien definidos y sin excesos. Funcionan como postre, snack o premio después de entrenar, y se conservan perfecto en el freezer para tener siempre a mano.