Cómo hacer bombones estilo Bon o Bon versión saludable: receta fácil con solo 3 ingredientes

Una receta fácil, rica y que simula a los Bon o Bon que es furor en redes sociales.

Shaiel Teran Velazquez
10 de septiembre de 2025,

La receta para hacer los Bon o Bon saludables.

Cuando aparece el antojo de algo dulce, muchas veces buscamos una opción rápida que no nos lleve demasiado tiempo en la cocina. En TikTok, la creadora Male, de la cuenta @nutric.male, compartió su versión saludable de los clásicos Bon o Bon y en minutos conquistó a miles de usuarios.

La clave de esta receta es que lleva apenas tres ingredientes, no necesita horno y se prepara en pocos pasos. Además, se pueden guardar en la heladera para tener siempre a mano un snack dulce y casero.

Estos bombones saludables son muy fáciles de hacer.
Qué ingredientes se necesitan para hacer los bombones estilo Bon o Bon saludables

  • 3 cucharadas de mantequilla de maní
  • 4 cucharadas de leche en polvo descremada (también puede ser entera)
  • 100 a 150 g de chocolate semiamargo
  • Opcional: un chorrito de edulcorante y esencia de vainilla
Así quedan los bombones por dentro.
Paso a paso, cómo preparar los bombones estilo Bon o Bon saludables

  1. Colocá en un bowl la mantequilla de maní junto con la leche en polvo. Si querés, agregá edulcorante y esencia de vainilla.
  2. Mezclá bien hasta formar una pasta maleable.
  3. Armá bolitas pequeñas y ponelas en un plato con separador. Llevá al freezer por unos minutos para que se endurezcan.
  4. Derretí el chocolate a baño maría o en microondas en tandas cortas.
  5. Bañá cada bolita en chocolate, quitando el excedente.
  6. Apoyalas sobre papel manteca y llevá a la heladera hasta que el chocolate endurezca.

¡Y listo! Con este método tenés tus propios bombones caseros estilo Bon o Bon, pero en una versión más saludable y con menos ingredientes.

