Cómo hacer bizcochitos materos con solo 4 ingredientes: receta súper fácil y lista en menos de 20 minutos

Los bizcochitos materos caseros son de esas preparaciones que nunca fallan. Con apenas cuatro ingredientes básicos que seguro tenés en tu cocina, podés preparar una tanda en pocos minutos y disfrutar del aroma casero recién salido del horno.
La cuenta de Tiktok @diphouse.ar, que suele compartir recetas simples y rápidas, mostró el paso a paso en un video que ya cosechó miles de reproducciones.
Qué ingredientes se necesitan para hacer los bizcochitos materos
- 125 g de harina
- 25 ml de aceite
- 60 ml de agua
- 1 cda de sal
Paso a paso, cómo preparar los bizcochitos materos
- Colocá todos los ingredientes en un bowl grande.
- Mezclá con cuchara o con la mano hasta formar una masa uniforme.
- Amasá suavemente unos minutos y estirá la masa sobre la mesada enharinada.
- Con un cortante o vaso, cortá círculos para dar forma a los bizcochitos.
- Ponelos en una placa engrasada, pinchalos con un tenedor para que no se inflen demasiado.
- Llevá al horno precalentado a 180 °C por 15 minutos, hasta que estén dorados.
El resultado son bizcochitos crocantes por fuera y tiernos por dentro, perfectos para untar con mermelada, queso o simplemente comerlos así, tal cual. Además, como no llevan levadura, no hay que esperar tiempos de levado, lo que los hace aún más prácticos para preparar en cualquier momento del día.