Cómo hacer bizcochitos materos con solo 4 ingredientes: receta súper fácil y lista en menos de 20 minutos

Una receta clásica, fácil y económica que se convirtió en furor en TikTok. Ideal para acompañar el mate o un café.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

31 de agosto de 2025,

La receta ideal de bizcochitos caseros para fin de mes.

Los bizcochitos materos caseros son de esas preparaciones que nunca fallan. Con apenas cuatro ingredientes básicos que seguro tenés en tu cocina, podés preparar una tanda en pocos minutos y disfrutar del aroma casero recién salido del horno.

La cuenta de Tiktok @diphouse.ar, que suele compartir recetas simples y rápidas, mostró el paso a paso en un video que ya cosechó miles de reproducciones.

Los bizcochitos son muy fáciles de hacer.
Qué ingredientes se necesitan para hacer los bizcochitos materos

  • 125 g de harina
  • 25 ml de aceite
  • 60 ml de agua
  • 1 cda de sal
Así quedan por dentro los bizcochitos.
Paso a paso, cómo preparar los bizcochitos materos

  1. Colocá todos los ingredientes en un bowl grande.
  2. Mezclá con cuchara o con la mano hasta formar una masa uniforme.
  3. Amasá suavemente unos minutos y estirá la masa sobre la mesada enharinada.
  4. Con un cortante o vaso, cortá círculos para dar forma a los bizcochitos.
  5. Ponelos en una placa engrasada, pinchalos con un tenedor para que no se inflen demasiado.
  6. Llevá al horno precalentado a 180 °C por 15 minutos, hasta que estén dorados.

El resultado son bizcochitos crocantes por fuera y tiernos por dentro, perfectos para untar con mermelada, queso o simplemente comerlos así, tal cual. Además, como no llevan levadura, no hay que esperar tiempos de levado, lo que los hace aún más prácticos para preparar en cualquier momento del día.

