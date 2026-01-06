Cómo hacer arepas caseras sin fallar en el intento: la receta infalible de Maru Botana

Las arepas dejaron de ser una rareza para convertirse en un clásico adoptado por muchas mesas argentinas. Funcionan como pan, como base para rellenos o como acompañamiento de carnes y verduras. El secreto está en respetar la proporción y no apurarlas en la cocción.

Maru Botana, referente indiscutida de la cocina casera, mostró su receta básica y sin vueltas. Una fórmula fácil de recordar, con pocos ingredientes y una técnica que evita errores comunes. Como ella misma demuestra, no hace falta experiencia previa: con partes iguales y un poco de paciencia, salen perfectas.

Arenas rellenas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer arepas caseras

2 tazas de harina de maíz para arepas

2 tazas de agua

Sal a gusto

1 cucharada sopera de aceite

Con esta base podés hacer varias arepas medianas. La clave es usar harina específica para arepas y no polenta.

Cómo hacer arepas.

Paso a paso, cómo preparar arepas caseras

Colocá la harina de maíz en un bowl amplio. Agregá sal a gusto y mezclá los secos. Sumá el agua de a poco mientras integrás con la mano. Uní hasta lograr una masa suave y sin grumos. Agregá la cucharada de aceite. Amasá apenas hasta incorporar. Dejá reposar la masa unos minutos para que hidrate bien. Dividí en bollos del tamaño de una pelota chica. Aplastá cada bollo formando discos parejos. Calentá una sartén apenas enmantecada a fuego bajo. Cociná las arepas de ambos lados hasta que estén doradas. Retirá cuando estén firmes por fuera y tiernas por dentro.

Un tip extra: si te sobra alguna, recalentala directamente en la parrilla o en una plancha. Quedan espectaculares y suman un toque ahumado.

Las arepas admiten todo tipo de rellenos. Van perfecto con carnes, quesos, verduras salteadas o incluso solas, recién hechas. En el video, Maru las acompaña con asado, pero también funcionan como desayuno, almuerzo liviano o cena rápida.