Cómo hacer arepas caseras sin fallar en el intento: la receta infalible de Maru Botana

Las arepas dejaron de ser una rareza para convertirse en un clásico adoptado por muchas mesas argentinas. Funcionan como pan, como base para rellenos o como acompañamiento de carnes y verduras. El secreto está en respetar la proporción y no apurarlas en la cocción.
Maru Botana, referente indiscutida de la cocina casera, mostró su receta básica y sin vueltas. Una fórmula fácil de recordar, con pocos ingredientes y una técnica que evita errores comunes. Como ella misma demuestra, no hace falta experiencia previa: con partes iguales y un poco de paciencia, salen perfectas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer arepas caseras
- 2 tazas de harina de maíz para arepas
- 2 tazas de agua
- Sal a gusto
- 1 cucharada sopera de aceite
Con esta base podés hacer varias arepas medianas. La clave es usar harina específica para arepas y no polenta.
Paso a paso, cómo preparar arepas caseras
- Colocá la harina de maíz en un bowl amplio.
- Agregá sal a gusto y mezclá los secos.
- Sumá el agua de a poco mientras integrás con la mano.
- Uní hasta lograr una masa suave y sin grumos.
- Agregá la cucharada de aceite.
- Amasá apenas hasta incorporar.
- Dejá reposar la masa unos minutos para que hidrate bien.
- Dividí en bollos del tamaño de una pelota chica.
- Aplastá cada bollo formando discos parejos.
- Calentá una sartén apenas enmantecada a fuego bajo.
- Cociná las arepas de ambos lados hasta que estén doradas.
- Retirá cuando estén firmes por fuera y tiernas por dentro.
Un tip extra: si te sobra alguna, recalentala directamente en la parrilla o en una plancha. Quedan espectaculares y suman un toque ahumado.
Las arepas admiten todo tipo de rellenos. Van perfecto con carnes, quesos, verduras salteadas o incluso solas, recién hechas. En el video, Maru las acompaña con asado, pero también funcionan como desayuno, almuerzo liviano o cena rápida.