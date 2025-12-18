Cómo hacer arbolitos navideños con un solo budín: la receta para incluir en la mesa dulce de estas Fiestas

En Navidad no todo tiene que ser complicado para lucirse. A veces, las recetas más simples son las que se llevan todas las miradas, sobre todo cuando combinan creatividad y nostalgia. Los arbolitos navideños hechos con budín se volvieron virales por una razón clara: se hacen rápido, no requieren horno y transforman un clásico en algo totalmente nuevo.

Esta propuesta, que circuló desde la cuenta oficial de Bon o Bon en TikTok, apunta directo a la mesa dulce. Es ideal para hacer con chicos, para sumar un toque divertido entre turrones y pan dulces, o incluso para resolver un postre de último momento sin estrés. Con pocos ingredientes y un paso a paso fácil, el resultado es tan vistoso como rico.

En simples pasos se pueden hacer unos arbolitos navideños.

Qué ingredientes se necesitan para hacer arbolitos navideños con budín

Budín con chips de chocolate

Chocolate negro para derretir

Rocklets

Mini Rocklets

Palitos de helado

Chocolate blanco

La receta se viralizó en las redes.

Paso a paso, cómo preparar arbolitos navideños con budín

Cortá el budín en porciones triangulares, buscando la forma de pino. Insertá un palito de helado en la base de cada triángulo. Derretí el chocolate negro a baño María o en microondas. Bañá cada triángulo de budín en el chocolate y quitá el excedente. Decorá enseguida con Rocklets y mini Rocklets, simulando las bolitas del árbol. Dejá reposar unos minutos hasta que el chocolate empiece a endurecer. Derretí el chocolate blanco y hacé hilos finos por encima para dar el efecto final. Dejá secar por completo antes de servir.

El resultado es un postre que entra por los ojos y se disfruta sin vueltas. Estos arbolitos de budín funcionan como cierre perfecto para la mesa dulce o como complemento divertido entre los clásicos de siempre. Además, se pueden preparar con anticipación y conservar a temperatura ambiente o en heladera.