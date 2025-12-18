Cómo hacer arbolitos navideños con un solo budín: la receta para incluir en la mesa dulce de estas Fiestas

En Navidad no todo tiene que ser complicado para lucirse. A veces, las recetas más simples son las que se llevan todas las miradas, sobre todo cuando combinan creatividad y nostalgia. Los arbolitos navideños hechos con budín se volvieron virales por una razón clara: se hacen rápido, no requieren horno y transforman un clásico en algo totalmente nuevo.
Esta propuesta, que circuló desde la cuenta oficial de Bon o Bon en TikTok, apunta directo a la mesa dulce. Es ideal para hacer con chicos, para sumar un toque divertido entre turrones y pan dulces, o incluso para resolver un postre de último momento sin estrés. Con pocos ingredientes y un paso a paso fácil, el resultado es tan vistoso como rico.
Qué ingredientes se necesitan para hacer arbolitos navideños con budín
- Budín con chips de chocolate
- Chocolate negro para derretir
- Rocklets
- Mini Rocklets
- Palitos de helado
- Chocolate blanco
Paso a paso, cómo preparar arbolitos navideños con budín
- Cortá el budín en porciones triangulares, buscando la forma de pino.
- Insertá un palito de helado en la base de cada triángulo.
- Derretí el chocolate negro a baño María o en microondas.
- Bañá cada triángulo de budín en el chocolate y quitá el excedente.
- Decorá enseguida con Rocklets y mini Rocklets, simulando las bolitas del árbol.
- Dejá reposar unos minutos hasta que el chocolate empiece a endurecer.
- Derretí el chocolate blanco y hacé hilos finos por encima para dar el efecto final.
- Dejá secar por completo antes de servir.
El resultado es un postre que entra por los ojos y se disfruta sin vueltas. Estos arbolitos de budín funcionan como cierre perfecto para la mesa dulce o como complemento divertido entre los clásicos de siempre. Además, se pueden preparar con anticipación y conservar a temperatura ambiente o en heladera.