Cómo hacer arbolitos de Navidad con una tapa de masa de hojaldre: la receta que salva la cena a último momento estas Fiestas

Crocrantes, sabrosos y listos en minutos, estos arbolitos de hojaldre son el snack perfecto para sumar a la mesa navideña.

23 de diciembre de 2025,

Arbolitos de Navidad súper fáciles de hacer.

En la previa de las Fiestas, cuando el tiempo corre y la lista de pendientes no afloja, tener una receta salvadora es clave. Los arbolitos de hojaldre cumplen con todo: son rápidos, vistosos y se hacen con ingredientes fáciles de conseguir. Ideal para picar antes del plato principal o acompañar el brindis.

La receta fue compartida por la cuenta de TikTok de la marca Alicante y se volvió viral por su practicidad. Con un toque de provenzal, queso derretido y masa hojaldrada, el resultado es un bocado dorado, aromático y bien festivo, sin necesidad de grandes técnicas ni horas en la cocina.

Qué ingredientes se necesitan para hacer arbolitos de Navidad de hojaldre

  • 2 tapas de tarta hojaldradas
  • 40 g de manteca pomada
  • 1 cucharada sopera de Provenzal Alicante
  • 1 pizca de sal
  • 50 g de queso (mezcla de rallado y mozzarella fresca)
Paso a paso, cómo preparar arbolitos de Navidad de hojaldre

  1. Colocá la manteca pomada en un bol.
  2. Agregá la Provenzal Alicante y una pizca de sal.
  3. Mezclá bien hasta lograr una pasta uniforme.
  4. Untá una de las tapas de tarta con esta preparación.
  5. Espolvoreá por encima el queso rallado.
  6. Sumá la mozzarella fresca cortada en trocitos.
  7. Cubrí con la segunda tapa de tarta.
  8. Presioná suavemente para que se adhieran.
  9. Cortá la masa en tiras parejas.
  10. Tomá cada tira y enrollala formando pequeños pinos.
  11. Sujetá cada arbolito con un escarbadiente para que mantenga la forma.
  12. Llevá a una placa para horno.
  13. Cociná en horno precalentado a 180–200 °C durante unos 20 minutos.
  14. Retirá cuando estén bien dorados y crujientes.

El resultado es un snack simple pero efectivo, de esos que desaparecen en minutos y siempre reciben elogios. Estos arbolitos de hojaldre no solo suman sabor, también decoran la mesa y levantan cualquier picada improvisada.

