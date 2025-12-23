Cómo hacer arbolitos de Navidad con una tapa de masa de hojaldre: la receta que salva la cena a último momento estas Fiestas

En la previa de las Fiestas, cuando el tiempo corre y la lista de pendientes no afloja, tener una receta salvadora es clave. Los arbolitos de hojaldre cumplen con todo: son rápidos, vistosos y se hacen con ingredientes fáciles de conseguir. Ideal para picar antes del plato principal o acompañar el brindis.
La receta fue compartida por la cuenta de TikTok de la marca Alicante y se volvió viral por su practicidad. Con un toque de provenzal, queso derretido y masa hojaldrada, el resultado es un bocado dorado, aromático y bien festivo, sin necesidad de grandes técnicas ni horas en la cocina.
Qué ingredientes se necesitan para hacer arbolitos de Navidad de hojaldre
- 2 tapas de tarta hojaldradas
- 40 g de manteca pomada
- 1 cucharada sopera de Provenzal Alicante
- 1 pizca de sal
- 50 g de queso (mezcla de rallado y mozzarella fresca)
Paso a paso, cómo preparar arbolitos de Navidad de hojaldre
- Colocá la manteca pomada en un bol.
- Agregá la Provenzal Alicante y una pizca de sal.
- Mezclá bien hasta lograr una pasta uniforme.
- Untá una de las tapas de tarta con esta preparación.
- Espolvoreá por encima el queso rallado.
- Sumá la mozzarella fresca cortada en trocitos.
- Cubrí con la segunda tapa de tarta.
- Presioná suavemente para que se adhieran.
- Cortá la masa en tiras parejas.
- Tomá cada tira y enrollala formando pequeños pinos.
- Sujetá cada arbolito con un escarbadiente para que mantenga la forma.
- Llevá a una placa para horno.
- Cociná en horno precalentado a 180–200 °C durante unos 20 minutos.
- Retirá cuando estén bien dorados y crujientes.
El resultado es un snack simple pero efectivo, de esos que desaparecen en minutos y siempre reciben elogios. Estos arbolitos de hojaldre no solo suman sabor, también decoran la mesa y levantan cualquier picada improvisada.