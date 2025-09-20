Cómo hacer alfajores de maicena al estilo de Claudia Villafañe: la receta exquisita y fácil para hacer en casa

Claudia Villafañe siempre demostró su gran fanatismo por hacer recetas caseras y sorprender a su familia. La famosa tuvo su paso estrella por MasterChef Celebrity, en donde conquistó al jurado con sus platos y ganó el concurso. En sus redes sociales, comparte sus platos más tradicionales que tiene su toque personal.
La cocinera de redes sociales muestra sus recetas tanto dulces como saladas que hace para su familia y se destacan por tener un estilo propio. Los alfajores de maicena son un clásico que tiene lo justo de dulce de leche que se mezclan con las tapitas generando una porción explosiva de dulce e ideal para la merienda o llevar en un recipiente.
Claudia mostró el paso a paso para hacer caseros, y compartir con los seres queridos. Ideal para los fanáticos de lo dulce y más si tiene decoración con coco.
El paso a paso para hacer los alfajores de maicena de Claudia Villafañe
Ingredientes:
- 250 gr de Maizena
- 2 yemas de huevo
- 1 cda de polvo para hornear
- 1 1⁄2 cdta de ralladura de limón
- 1⁄2 cdta de esencia de vainilla
- 70 gr de azúcar
- 100 gr de manteca
- 80 cc de leche
- 200 gr de dulce de leche
- Repostero
- Coco rallado c/n
La preparación paso a paso de los alfajores de maicena de Claudia Villafañe
- En un recipiente, colocar la maizena con el polvo de hornear. Tamizar la preparación dos veces.
- En oto recipiente colocar la manteca pomada con el azúcar y batir con el batidor de alambre hasta que se integre bien. Agregar la esencia de vainilla, la ralladura de limón y las yemas de a una. Incorporar la leche y la preparación anterior.
- Formar una masa suave y tapar con un film. Llevar por 15 minutos.
- Estirar la masa de medio centímetro de espesor sobre una mesa enmaizenada y cortar las tapitas de alfajores con un cortante.
- Colocar las tapitas en una placa para horno, previamente enmantecada, y llevar a cocción por 15 minutos.
- Armar los alfajores con las tapas y el dulce de leche. Poner coco rallado en los bordes.