Cómo hacer alfajores de maicena al estilo de Claudia Villafañe: la receta exquisita y fácil para hacer en casa

Claudia Villafañe siempre demostró su gran fanatismo por hacer recetas caseras y sorprender a su familia. La famosa tuvo su paso estrella por MasterChef Celebrity, en donde conquistó al jurado con sus platos y ganó el concurso. En sus redes sociales, comparte sus platos más tradicionales que tiene su toque personal.

La cocinera de redes sociales muestra sus recetas tanto dulces como saladas que hace para su familia y se destacan por tener un estilo propio. Los alfajores de maicena son un clásico que tiene lo justo de dulce de leche que se mezclan con las tapitas generando una porción explosiva de dulce e ideal para la merienda o llevar en un recipiente.

Claudia mostró el paso a paso para hacer caseros, y compartir con los seres queridos. Ideal para los fanáticos de lo dulce y más si tiene decoración con coco.

El paso a paso para hacer los alfajores de maicena de Claudia Villafañe

Ingredientes:

250 gr de Maizena

2 yemas de huevo

1 cda de polvo para hornear

1 1⁄2 cdta de ralladura de limón

1⁄2 cdta de esencia de vainilla

70 gr de azúcar

100 gr de manteca

80 cc de leche

200 gr de dulce de leche

Repostero

Coco rallado c/n

