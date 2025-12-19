Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer 3 tortas con 3 piononos: la receta sin horno ideal para estas Fiestas

Con pionono comprado y pocos ingredientes, resolvés la mesa dulce sin transpirar.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

19 de diciembre de 2025,

Cuando el calor aprieta y el horno se vuelve tu peor enemigo, las recetas sin cocción pasan a ser protagonistas absolutas. En ese contexto, el pionono se transforma en un aliado clave: versátil, rendidor y perfecto para armar tortas vistosas en pocos pasos. Con un poco de ingenio, un mismo producto puede convertirse en postres totalmente distintos.

La propuesta de Melanie Diaz (@gotadeazucarok) que se volvió viral plantea algo tan simple como efectivo: usar tres piononos para preparar tres tortas diferentes, todas sin horno y con ingredientes fáciles de conseguir. Hay una de chocolate bien golosa, una espiral clásica de dulce de leche y una versión fresca con crema y durazno, ideal para cerrar una comida pesada de Fiestas.

Así queda una de las tortas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las 3 tortas con pionono

Torta de chocolate

  • 1 pionono
  • 1 litro de leche
  • 7 cucharadas soperas de maicena
  • 1 taza de chocolate en polvo
  • 250 g de dulce de leche

Torta espiral de dulce de leche

  • 1 pionono
  • 400 g de dulce de leche
  • Almíbar para humedecer, cantidad necesaria

Torta de crema y durazno

  • 1 pionono
  • 400 g de dulce de leche
  • 400 g de crema de leche
  • 1 lata de duraznos
El video muestra 3 opciones de tortas.
Paso a paso, cómo preparar las tortas sin horno

  1. Para la torta de chocolate, colocá en una cacerola la leche, la maicena y el chocolate.
  2. Mezclá bien y llevá a fuego medio hasta que espese.
  3. Cortá una base de pionono y forrá un molde.
  4. Untá el resto del pionono con dulce de leche, enrollá, cortá rodajas y acomodalas alrededor del molde.
  5. Volcá la crema de chocolate caliente, cubrí con film y llevá a la heladera.
  6. Para la torta espiral, desenrollá el pionono y cubrilo con dulce de leche.
  7. Cortá en tiras iguales y enrollá una sobre otra formando una espiral.
  8. Envolvé en film y refrigerá hasta que tome cuerpo.
  9. Para la torta de crema y durazno, batí la crema hasta punto firme.
  10. Armá capas de pionono humedecido, dulce de leche, crema y duraznos en cubos.
  11. Cerrá con pionono y llevá a frío al menos dos horas.

Estas tres tortas prueban que no hace falta complicarse para lograr un final dulce memorable. Con creatividad, pionono y heladera, armás postres que rinden, lucen espectaculares y se adaptan perfecto a las Fiestas. Ideal para quienes quieren quedar bien sin pasar todo el día en la cocina.

