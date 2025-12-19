Cómo hacer 3 tortas con 3 piononos: la receta sin horno ideal para estas Fiestas

Cuando el calor aprieta y el horno se vuelve tu peor enemigo, las recetas sin cocción pasan a ser protagonistas absolutas. En ese contexto, el pionono se transforma en un aliado clave: versátil, rendidor y perfecto para armar tortas vistosas en pocos pasos. Con un poco de ingenio, un mismo producto puede convertirse en postres totalmente distintos.
La propuesta de Melanie Diaz (@gotadeazucarok) que se volvió viral plantea algo tan simple como efectivo: usar tres piononos para preparar tres tortas diferentes, todas sin horno y con ingredientes fáciles de conseguir. Hay una de chocolate bien golosa, una espiral clásica de dulce de leche y una versión fresca con crema y durazno, ideal para cerrar una comida pesada de Fiestas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las 3 tortas con pionono
Torta de chocolate
- 1 pionono
- 1 litro de leche
- 7 cucharadas soperas de maicena
- 1 taza de chocolate en polvo
- 250 g de dulce de leche
Torta espiral de dulce de leche
- 1 pionono
- 400 g de dulce de leche
- Almíbar para humedecer, cantidad necesaria
Torta de crema y durazno
- 1 pionono
- 400 g de dulce de leche
- 400 g de crema de leche
- 1 lata de duraznos
Paso a paso, cómo preparar las tortas sin horno
- Para la torta de chocolate, colocá en una cacerola la leche, la maicena y el chocolate.
- Mezclá bien y llevá a fuego medio hasta que espese.
- Cortá una base de pionono y forrá un molde.
- Untá el resto del pionono con dulce de leche, enrollá, cortá rodajas y acomodalas alrededor del molde.
- Volcá la crema de chocolate caliente, cubrí con film y llevá a la heladera.
- Para la torta espiral, desenrollá el pionono y cubrilo con dulce de leche.
- Cortá en tiras iguales y enrollá una sobre otra formando una espiral.
- Envolvé en film y refrigerá hasta que tome cuerpo.
- Para la torta de crema y durazno, batí la crema hasta punto firme.
- Armá capas de pionono humedecido, dulce de leche, crema y duraznos en cubos.
- Cerrá con pionono y llevá a frío al menos dos horas.
Estas tres tortas prueban que no hace falta complicarse para lograr un final dulce memorable. Con creatividad, pionono y heladera, armás postres que rinden, lucen espectaculares y se adaptan perfecto a las Fiestas. Ideal para quienes quieren quedar bien sin pasar todo el día en la cocina.