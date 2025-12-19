Cómo hacer 3 tortas con 3 piononos: la receta sin horno ideal para estas Fiestas

Cuando el calor aprieta y el horno se vuelve tu peor enemigo, las recetas sin cocción pasan a ser protagonistas absolutas. En ese contexto, el pionono se transforma en un aliado clave: versátil, rendidor y perfecto para armar tortas vistosas en pocos pasos. Con un poco de ingenio, un mismo producto puede convertirse en postres totalmente distintos.

La propuesta de Melanie Diaz (@gotadeazucarok) que se volvió viral plantea algo tan simple como efectivo: usar tres piononos para preparar tres tortas diferentes, todas sin horno y con ingredientes fáciles de conseguir. Hay una de chocolate bien golosa, una espiral clásica de dulce de leche y una versión fresca con crema y durazno, ideal para cerrar una comida pesada de Fiestas.

Así queda una de las tortas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las 3 tortas con pionono

Torta de chocolate

1 pionono

1 litro de leche

7 cucharadas soperas de maicena

1 taza de chocolate en polvo

250 g de dulce de leche

Torta espiral de dulce de leche

1 pionono

400 g de dulce de leche

Almíbar para humedecer, cantidad necesaria

Torta de crema y durazno

1 pionono

400 g de dulce de leche

400 g de crema de leche

1 lata de duraznos

El video muestra 3 opciones de tortas.

Paso a paso, cómo preparar las tortas sin horno

Para la torta de chocolate, colocá en una cacerola la leche, la maicena y el chocolate. Mezclá bien y llevá a fuego medio hasta que espese. Cortá una base de pionono y forrá un molde. Untá el resto del pionono con dulce de leche, enrollá, cortá rodajas y acomodalas alrededor del molde. Volcá la crema de chocolate caliente, cubrí con film y llevá a la heladera. Para la torta espiral, desenrollá el pionono y cubrilo con dulce de leche. Cortá en tiras iguales y enrollá una sobre otra formando una espiral. Envolvé en film y refrigerá hasta que tome cuerpo. Para la torta de crema y durazno, batí la crema hasta punto firme. Armá capas de pionono humedecido, dulce de leche, crema y duraznos en cubos. Cerrá con pionono y llevá a frío al menos dos horas.

Estas tres tortas prueban que no hace falta complicarse para lograr un final dulce memorable. Con creatividad, pionono y heladera, armás postres que rinden, lucen espectaculares y se adaptan perfecto a las Fiestas. Ideal para quienes quieren quedar bien sin pasar todo el día en la cocina.