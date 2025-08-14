Vía Gourmet / Recetas

Adiós a las del supermercado: cómo hacer galletitas caseras sin harina ni azúcar

Una receta ideal para preparar en casa y llenar la cocina de sabor cítrico.

Shaiel Teran Velazquez

14 de agosto de 2025

¿Sos team galletitas para la merienda? Entonces esta receta casera te va a encantar. Nada de aditivos ni ingredientes raros: solo cosas que probablemente ya tenés en casa. Sol Cittadini, de la cuenta @lovenutricion, compartió su versión saludable de galletitas de naranja y se volvió viral por su simpleza y sabor.

“Re fáciles y riquísimas”, dice Sol en su video, que acumula miles de vistas en TikTok. Y no exagera: en menos de 30 minutos podés tener un snack listo para acompañar los mates o un café.

Esta receta está lista en pocos minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer galletitas de naranja caseras

  • 1 huevo
  • Jugo de ½ naranja
  • Endulzante a gusto (equivalente a 120 g de azúcar)
  • 1 pote de yogur natural (aprox. 140 g)
  • 3 cucharadas de coco rallado
  • 10 cucharadas de avena instantánea
  • 2 cucharadas de maicena
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
Así quedan las galletitas con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar galletitas de naranja

  1. En un bowl, mezclá el huevo, el jugo de naranja, el yogur y el endulzante.
  2. Agregá el coco rallado y mezclá bien para integrar todo.
  3. Añadí la avena, la maicena y el polvo de hornear. Revolvé hasta lograr una masa pegajosa pero moldeable.
  4. Usá una cuchara para tomar porciones y colocalas en una placa aceitada y enharinada.
  5. Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos o hasta que estén doraditas.

Estas galletitas quedan suaves por dentro y levemente crocantes por fuera, con un aroma a naranja que perfuma toda la casa. Si querés darle un plus, podés sumarle chips de chocolate blanco o un toque de ralladura de naranja en la mezcla.

