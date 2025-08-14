Adiós a las del supermercado: cómo hacer galletitas caseras sin harina ni azúcar

¿Sos team galletitas para la merienda? Entonces esta receta casera te va a encantar. Nada de aditivos ni ingredientes raros: solo cosas que probablemente ya tenés en casa. Sol Cittadini, de la cuenta @lovenutricion, compartió su versión saludable de galletitas de naranja y se volvió viral por su simpleza y sabor.

“Re fáciles y riquísimas”, dice Sol en su video, que acumula miles de vistas en TikTok. Y no exagera: en menos de 30 minutos podés tener un snack listo para acompañar los mates o un café.

Esta receta está lista en pocos minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer galletitas de naranja caseras

1 huevo

Jugo de ½ naranja

Endulzante a gusto (equivalente a 120 g de azúcar)

1 pote de yogur natural (aprox. 140 g)

3 cucharadas de coco rallado

10 cucharadas de avena instantánea

2 cucharadas de maicena

1 cucharadita de polvo de hornear

Así quedan las galletitas con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar galletitas de naranja

En un bowl, mezclá el huevo, el jugo de naranja, el yogur y el endulzante. Agregá el coco rallado y mezclá bien para integrar todo. Añadí la avena, la maicena y el polvo de hornear. Revolvé hasta lograr una masa pegajosa pero moldeable. Usá una cuchara para tomar porciones y colocalas en una placa aceitada y enharinada. Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos o hasta que estén doraditas.

Estas galletitas quedan suaves por dentro y levemente crocantes por fuera, con un aroma a naranja que perfuma toda la casa. Si querés darle un plus, podés sumarle chips de chocolate blanco o un toque de ralladura de naranja en la mezcla.