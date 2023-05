Zaira Nara confesó en televisión qué era el “juguete sexual” que le regaló un fan

Zaira Nara volvió a ser la que era: una modelo que pasea por los medios revelando intimidades, riéndose de todo y avivando polémicas que involucran a diversos miembros de su familia. Esta vez sólo se dedicó a hablar de ella y recordó un desopilante episodio.

La modelo había contado que en una de sus visitas a Uruguay un fan la abordó para darle un regalo. Entonces, se sorprendió cuando al abrirlo descubrió “un coso de madera”. Lo primero que pensó fue que se trataba de un juguete sexual.

Zaira Nara optó por las transparencias.

Sin embargo, cuando estuvo en “Noche al Dente” (América) y el conductor del ciclo le preguntó: “¿Es verdad que en Uruguay te regalaron un consolador de madera?”, Zaira Nara confesó la verdad.

Dijo que en realidad se había equivocado y reveló que se trataba de un porta rollo de cocina. Contó que lo tiene en su casa en Buenos Aires. Y se rio recordando el momento.

Zaira Nara recordó el día en el que recibió un extraño regalo

“Estábamos en Montevideo, yo estaba muy ilusionada porque era la presentación de mi marca”, relató Zaira Nara y agregó que estaba mareada entre tantos seguidores que la rodeaban para sacarse una foto con ella que había viajado para presentar su línea de belleza.

“No sabía cómo ponerme al lado de mis productos, la gente no sabía lo que me estaba pasando y me seguían sacando fotos, yo estaba tentada. De repente viene un chico con un regalo, yo re agradecida, cada regalo lo abría en vivo”, recordó Zaira Nara.

La modelo impactó con su look en las redes sociales y encontró una similitud a Rapunzel / Foto: Instagram Foto: Zaira Nara

Y continuó con su historia: “Abro y de repente empiezo a bajar, no terminaba de bajar”, contó la modelo y remató la historia: “Era un coso de madera, de madera, de madera” .