Qué significa la joya que le regalaron a la China Suárez en Turquía y por qué está relacionada con Wanda Nara

La China Suárez es una actriz, modelo e influencer argentina que siempre es noticia por su polémica vida. Desde que la famosa comenzó su relación con Mauro Icardi está en el ojo público por lo que hace o dice, teniendo en cuenta que tuvo un affaire con el futbolista en 2021 cuando él aún estaba casado con Wanda Nara, esto desató un escándalo que aún sigue presente.

La actriz y el futbolista se demuestran constantemente su amor en redes sociales y cómo es su nueva vida en Turquía. La pareja se mudó para que Icardi se reincorpore al club Galatasaray después de su lesión.

En medio del polémico enfrentamiento que llevan el futbolista con Wanda Nara por sus hijas y el divorcio, la China Suárez comparte sus días de paseos, de cancha, regalos y los momentos íntimos que pasa con su pareja en Turquía. A los que se suman, sus hijos cuando viajan al país a verla, esto aumenta el enojo de la mediática.

La China Suárez y Mauro Icardi

El significado detrás de la pulsera que le regalaron a la China Suárez y la coincidencia con Wanda Nara

La China Suárez compartió el exclusivo regalo que recibió de parte de Elio Letterio Pino, el representante de Mauro Icardi. “Grazie (Gracias)”, escribió la actriz junto a la foto del dije que tiene un símbolo de luna y una estrella.

La China Suárez mostró la pulsera que le regalaron

Este brazalete es un emblema nacional de Estambul, y fue popularizado por el propio Mauro Icardi cuando llegó al equipo Galatasaray como parte de su símbolo.

La pulsera que tenía Wanda Nara en Turquía

El símbolo que recibió la China Suárez está vinculado a su enemiga Wanda Nara, ya que la mediática fue la primera en promocionar esta insignia cuando llegaron al país turco con Icardi y formaron parte de una campaña publicitaria. Después de esa sesión de fotos, señaló la prensa, en ese entonces, el matrimonio había recibido una colección personal de las joyas, sellando el objeto como representación de la unión de la familia y los fans del club.

El dije de ambas es el mismo, pero lo que se diferencia es el brazalete que lo sostiene. El de la China Suárez lleva los colores del Glatasaray mientras que el que llevó Wanda Nara en su momento tenía una pulsera tipo cadena.