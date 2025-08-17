Wanda Nara mostró su millonaria colección de carteras y sorprendió a todos sus seguidores

Wanda Nara lleva las últimas tendencias en su corazón. Las últimas novedades del mundo de la moda jamás se le escapan y sabe a la perfección como combinar prendas únicas. Uno de sus accesorios favoritos son las carteras y tiene una impresionante colección.

Wanda Nara

La empresaria e influencer tiene una cartera para cada ocasión. Para looks deportivos o formales, ella tiene la cartera indicada para combinar en toda oportunidad. Gucci, Prada, Christian Dior son alguno de sus diseñadores favoritos.

Wanda Nara tiene un gran vestidor en donde tiene un lugar especial para sus objetos preferidos. Las carteras tienen su propio espacio en el guardarropa de la empresaria. Allí elige que modelo usará cada día según sus actividades y el look elegido.

Con L-Gante, Wanda Nara disfrutó del verano europeo

La empresaria luce las carteras más exclusivas de la industria de la moda. De diferentes texturas y colores. En tonos cálidos y vibrantes. Ideales para combinar tanto con looks deportivos o más formales.

Wanda Nara

Wanda Nara compartió alguna de las carteras que forman parte de su colección y sorprendió a todos sus seguidores. Los likes no se hicieron esperar y los mensajes de halagos invadieron las imágenes. Sin lugar a dudas, marca tendencia.

Wanda Nara derrochó sensualidad y elegancia compartiendo su espectacular colección de carteras de precio millonario

La empresaria e influencer tiene un gusto exclusivo. Las principales marcas del mundo de la moda la buscan para que sea la cara de sus productos. En esta oportunidad, la modelo compartió con sus seguidores su increíble colección de carteras.

Wanda Nara

Wanda Nara

Wanda Nara mostró las carteras must del momento. De tamaños pequeños. Con detalles en color dorado. De estilo deportivo y también más elegantes para combinar con cada uno de los outfits del día. Sin lugar a dudas, la empresaria es una verdadera reina fashionista.