Ni cortinas ni mamparas: este es el nuevo producto de baño que será tendencia en 2026

Cambia la temporada y con ello las tendencias no solo en el rubro de la moda, sino que en la decoración o los accesorios para el hogar se implementen los productos que son furor y destierran lo que seguro venías usando.

No olvidemos mantener nuestras duchas a no más de cinco minutos. Foto: Freepik

El baño es uno de los espacios de la casa que más limpieza necesita y cuidado, ya que constantemente se usa, y al estar en contacto con el agua necesita de ventilación, productos de limpieza y que quede seco con aroma.

Las duchas es el lugar que más humedad genera por el contacto con el agua, el vapor y los productos de limpieza, es por eso que en la mayoría de las casas se colocan cortinas o mamparas para separar del resto del baño y no ensuciar todo cuando una persona se baña.

Las duchas que son furor y no se parecen ni a las mamparas ni a las cortinas

Hay una nueva moda que ya está vigente en otros países como en Italia y se trata de una ducha minimalista que aporta todo lo necesario para que sea cómodo, limpio y sin afectar los lugares reducidos.

Las duchas que son furor y no se parecen ni a las mamparas ni a las cortinas

Las duchas italianas es un espacio abierto que se coloca al ras del suelo, por lo que no tiene escalones ni barreras que pueden generar un accidente. Además, de ser una clave para los baños pequeños en donde importa lo simple y minimalista.

Estas no tiene vidrios ni marcos que limpiar, por lo que solucionaría los problemas de acumulación de sarro y restos de jabón típicos de los cristales o cortinas.

Las duchas que son furor y no se parecen ni a las mamparas ni a las cortinas

Al estar sobre el nivel del piso, el agua se escurre de forma lineal y fácil, sin charcos.

Lo más llamativo es que se adaptan a todos los estilos de baño y se pueden revestir si se prefiere con piedras, microcemento o cerámica.

Estas duchas italianas convierte el baño en un espacio cómodo, limpio y para facilitar la tarea de limpieza tras ocupar.