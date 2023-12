La China Suárez deslumbró con unas zapatillas de lujo: cuestan más de un millón de pesos

La China Suárez logra posicionarse en redes sociales como una de las figuras más aclamadas del mundo del espectáculo nacional. Pese a ser controversial en algunos aspectos de su vida privada y de haberse ganado varios haters a lo largo de los años, la actriz y cantante cuenta con una base sólida de seguidores que la aman.

Además de desempeñarse como actriz y cantante, Eugenia también es modelo y ha realizado campañas de todo tipo desde que era muy chica. Así, ha logrado trabajar con muchas marcas de lujo, desde H&M a Carolina Herrera.

Ahora, La China es dueña de unas zapatillas que dieron que hablar debido a su exorbitante valor. Suárez posó con un look deportivo muy de entrecasa, pero de casual no tenía nada ya que estaba conformado por todas marcas de lujo.

El calzado tiene un valor exorbitante. Foto: Instagram

En el outfit se destacaron sin duda unas zapatillas Louis Vuitton: se trata del modelo LV Skate. El mismo formó parte del desfile masculino del año pasado y su valor asciende a 1340 dólares. Convertido a dólar oficial es menos de medio millón de pesos, pero al valor del dólar blue supera ampliamente el millón.

En el sitio web de la marca, se lee con lujo de detalle las características del producto: “La zapatilla LV Skate hace referencia a un diseño inspirado en los años noventa que se vio por primera vez en el desfile masculino Otoño-Invierno 2022 de Louis Vuitton. Su elaborada parte superior bicolor con detalles de flores Monogram combina malla técnica y diferentes tipos de cuero. Este modelo se destaca por sus detalles acolchados, cordones dobles técnicos y suela de goma bicolor decorada con flores Monogram”.

La sincera respuesta de la China Suárez cuando le preguntaron cómo hace para verse siempre feliz en redes

Mediante la caja de preguntas de las historias de Instagram, la actriz contestó a las curiosidades y se mostró muy sincera al hablar de su vida personal y laboral. Es por eso que uno de sus seguidores, quiso saber sobre su comportamiento en el mundo virtual.

“Siempre te veo feliz, ¿cómo hacés? ¡Te admiro mucho y te banco siempre!”, indagó un fanático. A lo que la cantante no dudo en responder con total honestidad. “Es que cuando estoy mal no subo, jaja”, contestó la actriz. Por lo que dejó en claro que cuando no se siente bien, no usa las redes sociales y de esta manera no muestra su lado más sensible y vulnerable.