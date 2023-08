Este es el nuevo color que amenaza con reemplazar la tendencia Barbiecore.

No cabe dudas de que la tendencia Barbiecore fue un boom tras el estreno de la película de Barbie. El pasado 20 de julio, todos los fanáticos de la mítica muñeca infantil pudieron ir al cine para ver de qué se trataba el largometraje que, según los críticos cineastas, no iba a decepcionar a nadie.

Y así fue, el estreno de la película dio de que hablar en todas las redes sociales e incluso parecía hasta ser un requisito indispensable llevar alguna prenda o accesorio en color rosa, para estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, este tipo de manera de vestir o de incorporar de alguna forma el rosa en los looks viene desde hace tiempo.

El look Barbiecore, más de fiesta. Foto: Instagram

Luciana Salazar es una de las modelos argentinas que mejor sabe llevar este estilo y hace lo demuestra en su cuenta personal de Instagram, en donde tiene incluso una historia destacada con todos sus outfits. Pero, muy a su pesar, deberá dejar de optar por la tendencia Barbiecore porque hay un nuevo color que amenaza con reemplazarla.

La modelo buscó darle un toque casual con la chaqueta de jean. Foto: Instagram

Cuál es el color que reemplazara al estilo Barbicore

Si bien aún falta unos meses para el verano en el hemisferio sur, la primavera está a la vuelta de la esquina y este color es el ideal para llevarlo en días cálidos. Se trata del “sorbete de limón” o Sherbet Lemon, que puede describirse como un amarillo pastel muy sutil y elegante que ya lucieron varias famosas como Kendall Jenner.

Unos looks playeros van a la perfección con este color amarillo pastel. Foto: Pinterest

Sumarlo en accesorios o en looks diarios es ideal. Foto: Pinterest

No cabe dudas de que es el color ideal para lucir en looks de playa, como en algún vestido de lino o camisa más oversize. Sin embargo, eso no lo hace dejar de ser una buena opción para la noche con un vestido por debajo de la rodilla y lleno de brillos. Incluso, es ideal para lucirlo en un look de la ciudad o sumarlo en un accesorio como pueden ser unos aros o hasta una cartera.