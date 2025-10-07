El millonario look que usó la China Suárez para pasear por Madrid: de reloj de oro a cartera de lujo

Eugenia La China Suárez es una actriz, cantante y modelo argentina que siempre está en el foco de los medios de comunicación por su relación con Mauro Icardi. La famosa está instalada en Turquía junto a su pareja y una de sus hijas, Rufina Cabré, desde allí muestra como es su nueva vida. La actriz y el futbolista hicieron una escapada romántica a Madrid.

La ex Casi Ángeles dejó atrás su vida en Argentina y disfruta a pleno de ser botinera, viajar, conocer lugares y lucir lo mejor de la moda del mundo. La famosa siempre fue seguidora de las tendencias del momento, es por eso que ahora aprovecha para comprarse prendas y accesorios de las marcas más cotizadas a nivel mundial.

La China Suárez compartió fotos de su viaje con Icardi y mostró su look que acumulan millones. Desde carteras de primeras marcas europeas a prendas cancheras y que son furor en la moda del mundo.

El look de la China Suárez en Madrid

El excentrico look de la China Suárez en Madrid

En la serie de fotos que compartió desde el hotel en Madrid se ven dos neceseres de Louis Vuitton que tiene el valor de mil euros aproximadamente cada uno. Otro de los accesorios de lujo que se ve es una cartera Birkin de Hermés que tiene un precio que varía desde los 15 mil a 35 mil dólares.

Además, en el look de tarde que eligió para uno de sus paseos, la actriz mostró su buen gusto por la moda y por combinar prendas en un estilo canchero y elegante a la vez.

El look de la China Suárez en Madrid

Eligió un top blanco, clásico, un jean wide leg de tiro bajo de la marca Alexander Wang que tiene un valor de 425 dólares, lo que sería cerca de 600 mil pesos argentinos.

De detalle llevó un bóxer a cuadros que deja a la vista. Sumó un reloj Cartier de oro y una cartera negra clásica de Chanel que tiene un valor de más de 7 millones de pesos. El look de la China entre el pantalón y la cartera suma cerca de 8 millones de pesos.