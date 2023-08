El extravagante accesorio que Isabella Icardi le pidió a Wanda Nara para ir al colegio

Wanda Nara, reconocida empresaria y figura mediática, ha compartido en las redes sociales un divertido momento con su hija Isabella. En medio de su preocupación por temas de salud, Wanda opta por mantenerse en familia y realizar sus tratamientos a distancia. Sin embargo, no pierde la oportunidad de disfrutar momentos cotidianos junto a sus seres queridos.

Recientemente, Wanda Nara llevó a sus hijas de compras y compartió un video en sus historias de Instagram que llamó la atención de sus seguidores. En el audiovisual, se puede ver a su hija Isabella luciendo una lujosa cartera de la marca Channel colgada en su hombro. La pequeña expresó su deseo de usarla para llevar sus útiles al colegio.

Wanda Nara y sus hijas

Ante esto y con su característico sentido del humor, Wanda respondió a la solicitud de su hija con una mezcla de ternura y realismo. En tono de complicidad, le dijo a Isabella que llevar una cartera Channel a segundo grado era algo impensable y la animó a esperar hasta los 18 años para tener un accesorio de lujo como ese.

“Isabella mirá si vas a ir con una Chanel a segundo grado, estás loca. Cuando tengas 18″, fueron sus palabras exactas. Este momento familiar compartido por Wanda Nara resalta la relación cercana que tiene con sus hijas y su habilidad para lidiar con situaciones cotidianas de manera amena y relajada. Sin duda, sus seguidores disfrutan de estos vistazos a su vida personal y su peculiar estilo de crianza.

Isabella Icardi es fan de las carteras Foto: Instagram

¿Cuál es el problema de salud de Wanda Nara?

Luego de los Martín Fierro la salud de Wanda Nara ha sido motivo de especulación. Por lo que la mediática contó, se realizó estudios médicos que no salieron de la forma que ella esperaba. A partir de allí se comenzaron a decir muchas cosas con respecto a su diagnóstico, pero ella no confirmó ninguno. “Cuando me sienta fuerte y tranquila lo diré”, aseguró.