De qué se trata el tratamiento que se hace Sofía Clerici y por qué toma sangre una vez por semana

Sofía Clerici dejó atónitos a sus seguidores al revelar el insólito tratamiento que sigue para mantenerse joven: beber sangre una vez por semana. La modelo argentina compartió detalles de este peculiar método a través de sus redes sociales, desatando todo tipo de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Sofía Clerici contó que toma sangre para verse más joven.

En una historia de Instagram, Clerici mostró un frasco de sangre y explicó: “Para los que no me creen, tengo siempre 9 tubos en mi heladera/freezer de sangre y me tomo 1/4 o medio tubo por semana”, comenzó explicando.

Sofía Clerici mostró su jugo de frutos rojos y sangre.

“A veces en shot (cuando quiero algo más intenso) o lo mezclo en bebidas. En este caso lo hice con frutos rojos”, aseguró. Con esta confesión, la modelo dejó en claro que este peculiar hábito forma parte de su rutina de cuidado de la piel.

Sofía Clerici revolucionó Instagram al contar sobre un tratamiento estético con sangre.

El tratamiento con sangre que se hace Sofía Clerici despertó la curiosidad en Instagram

La publicación desató una ola de preguntas y comentarios entre sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos por el método poco convencional de Clerici. Ante la incredulidad de algunos, la modelo reafirmó su testimonio y explicó cómo este tratamiento la ayuda a mantener una apariencia juvenil: “Por eso soy una muñeca de porcelana jiji. Sí, y no soy del montón”.

Tras recibir numerosas consultas sobre el procedimiento, Clerici compartió un video mostrando la cantidad de mensajes que había recibido al respecto. Ante la abrumadora curiosidad de sus seguidores, la influencer insinuó la posibilidad de revelar más detalles sobre su insólito tratamiento en televisión, sugiriendo que podría considerar la idea dada la gran demanda de información al respecto.

Sofía Clerici aseguró que no compartiría públicamente su secreto. (Foto: captura de pantalla)

La revelación de Sofía Clerici sobre su tratamiento de sangre para mantenerse joven generó un gran revuelo tanto en Instagram como en X (ex Twitter), dejando a muchos intrigados y ansiosos por conocer más sobre este peculiar método de belleza.