Cuáles son las marcas argentinas que vistieron a Sarah Jessica Parker en And Just Like That

“Sex and the City” es una de las series más clásica de la televisión. El grupo de amigas que atraviesa distintas situaciones durante su vida, y que a pesar de ser diferentes entre ellas, siempre se apoyan y son inseparables. Sarah Jessica Parker es Carrie Bradshaw en And just like that, la continuación de la popular ficción.

And just like that

Si hay algo que destaca a la actriz en todas las temporadas de la serie son sus imponentes y delicados looks que resaltan la moda de Nueva York. Carrie Bradshaw y sus amigas enfrentan nuevas relaciones y desafíos de la madurez en la temporada 3 que se estrenó a fines de mayo.

Los looks que Sarah Jessica Parker tienen un estilo combinado y de todo tipo que varía según los episodios de la serie. La actriz deslumbra con outfits más clásicos pasando por los colores llamativos y hasta las faldas y accesorios voluptuosos.

La marca argentina Fabric of Colours es una de las que forma parte del armario de Carrie Bradshaw, se trata de un emprendimiento que busca crear prendas conscientes con la naturaleza.

La marca argentina que vistió a Sarah Jessica Parker

“Es un honor ser una de las marcas en tu armario”, escribió Fabrics of Colours en Instagram en la publicidad de la serie de Max.

En las fotos que compartió la marca en la red social muestran a Sarah Jessica Parker con una pollera en color rosa voluptuosa y una camisa verde. La marca realiza productos con materiales reciclados y pintados a mano.

Otra de las marcas es Woola Knitters de la diseñadora Fabiana del Río, la cual se encarga de las prendas tejidas como suéteres. Sarah Jessica Parker usó un buzo en tono celeste de la firma argentina.

“Tejer uno mismo conlleva a una comprensión natural del proceso, del material y del tiempo invertido, lo que a su vez nos hace valorar más las prendas, eligiendo fibras nobles para que duren toda la vida”, señaló la dueña de la marca.