Cómo reciclar CDs viejos y transformarlos en un tesoro para la casa: tres ideas para decorar sin gastar de más

Las actividades de reciclaje es una práctica que cada vez está más presente en las casas y es una forma de colaborar con el cuidado del medio ambiente y preservar la naturaleza. Los residuos como cajas, botellas, plásticos, vidrios, entre otros sirven para reutilizarlos y darle una nueva vida en el hogar.

Los CDs eran uno de los productos más usados hace unos años, donde todo el tiempo salían nuevos y se coleccionaban de las bandas favoritas. Si bien ahora se escucha música de manera online, en muchas casas quedaron guardados en un rincón, pero no es necesario tiralos, ya que hay formas de darle un nuevo uso para la decoración de la casa.

reciclar cds viejos

Las manualidades en el hogar requieren de tiempo, utensilios y las ganas de transformar en algo útil lo que ya dejó de usarse. Hay tres opciones para darle una nueva vida a los CDs que fueron furor en su época.

Las tres opciones para reciclar CD viejos en casa

Se necesitan pocos materiales y ganas de renovar la decoración:

Para hacer espejos decorativos: cortar los CDs en pequeños pedazos y usarlos para pegarlos como mosaicos alrededor de una base de espejo.

Una opción para reciclar CDs viejos

Una vez que se recorta en pequeños pedazos, hay que pegar alrededor y va a generar un efecto mosaico.

Para hacer portavasos: solo hay que cubrir la parte inferior con feltro o corcho para proteger las superficies de las mesas y evitar que se resbale el portavaso.

Una idea para reciclar CDs viejos en casa

También se puede decorar con pintura acrílica o papel de decorar y darle un nuevo aspecto a los portavasos.

Espantapájaros para colgar: para eso se necesitan varios CDs viejos que se unan por un hilo para colgar, ya sea en ventanas, balcones o sobre los árboles. Estos ahuyentan a las aves con el reflejo del sol.

Hay que unir varios y colgar sobre las plantas para protegerlas.