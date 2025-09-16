Estilo / reciclaje

Cómo reciclar botones viejos y transformarlos en un tesoro para la casa: dos ideas para decorar sin gastar de más

Los botones de las ropas que ya no se usa o que se salieron de las prendas se pueden reutilizar y crear manualidades para el hogar.

16 de septiembre de 2025,

Las actividades de reciclaje cada vez más están presentes en las casas y es una tarea corriente que ayuda a cuidar el medio ambiente y preservar la naturaleza. Ropa, productos de cocina, de limpieza, cartones o plásticos pueden tener un nuevo uso, y ser reutilizados en otra función diferente a la original.

La ropa es clave a la hora de pensar en darle una nueva vida a las prendas que son diferente al original. Muchas veces, se corta, se forman otros diseños, se tiñen o se regeneran en partes para que sigan siendo funcional, una vez que dejó de funcionar en su función para la que fue creada.

Los botones o los cierres son parte de la ropa, estos se pueden sacar y volver a tener otro uso, tanto para la decoración o para la cocina. Las manualidades requieren de paciencia, los elementos necesarios para crear y dedicación para transformar los productos en algo nuevo que sea funcional en la casa.

Antes de tirar la ropa o modificar es importante quitarle los botones, ya que son útiles para crear ideas en la casa. Estos elementos clave de la costura son ideales para transformarlos en algo nuevo, estético y sustentable con el ambiente.

Dos ideas para reciclar los botones y crear manualidades para la casa

Las dos opciones para recrear en casa los botones son: hace llaveros y portavasos/posavasos caseros. Para eso se debe juntar una cantidad considerable de botones grandes que sean similares. Los que quedan cuando se modifica una prensa o se caen.

Para los llaveros personalizados, se necesitan cuatro elementos.

Materiales:

  • 2 o 3 botones grandes
  • Hilo de cáñamo o cordón resistente
  • Argolla metálica para llavero
  • Tijera
  1. Primero hay que cortar un hilo de 25 cm y pasar por los botones para que estos queden en el centro. Ubicar en hilera o como quieras. Y hacer un nudo fuerte por debajo para que queden firmes.
  2. Luego atar el hilo en la argolla para llaveros y ajustar con otro nudo. Se puede agregar mostacillas, otros botones o canutillos para decorar el llavero.

Otra opción es crear un portavaso casero para la cocina. No solo es original, sino que es hecho en casa y reciclado.

Materiales

  • Cartón grueso o base de corcho
  • Pistola de silicona
  • Botones de varios tamaños y colores
  • Tijera y regla
  1. Dibujar un círculo grande o cuadrado en un cartón y cortar.
  2. Con la pistola de silicona, colocar los botones uno al lado del otro desde el centro hacia afuera en el molde. Se puede ubicar en diferentes colores o tamaños, según se prefiera.
  3. Dejar secar y quitar el cartón. Listo para usar.

