Cómo reciclar un pantalón de ecocuero: el truco para transformarlo en una nueva prenda de vestir

Realizar actividades vinculadas al reciclaje está cada vez más presente en las casas, ya que colaboran con darle una nueva vida a elementos que dejaron de funcionar, se rompieron o cumplieron su ciclo. Reciclar ayuda a cuidar el medio ambiente y preservar la naturaleza, es por eso que todos pueden aportar su granito de arena. La ropa es una de las piezas claves a la hora de pensar en un nuevo uso.
Las prendas que ya no se usan, quedaron fuera de moda o se gastaron, sirven para seguir usando la tela, y más si es tu favorita, y transformarlo en un nuevo producto para el look o muchas veces para la casa.
La usuaria de TikTok @julieta_alfanost mostró su idea creativa para transformar su pantalón preferido, un ecocuero, en una especie de bota que cubre la parte baja de las piernas y ocultan el zapato que llevas, simulando ser una bucanera moderna.
El truco para reciclar un pantalón ecocuero y darle un nuevo uso en casa
Para eso necesitas una tijera, metro de costura, la tela ecocuero y una bota caña alta de muestra para sacar la medida de lo que se quiere hacer.
- Primero medir la caña de la bota de referencia, y agregarle unos centímetros más por el corte y si se va a coser.
- Marcar la medida en una pierna del pantalón y cortar. Usar ese molde para marcar la otra pierna y cortar. Como resultado quedan dos mangas que se van a colocar en cada pierna.
- Se puede hacer un dobladillo y coser o directamente usar así y doblar para que quede más abuchonado.
- Para usarlo, tenés que tener una bota o zapato caña baja y al colocar las mangas caseras parezcan unas bucaneras, es decir, simulan ser una botas de caña alta. Es una buena opción para reutilizar el ecoecuero y tener un calzado nuevo para los looks cancheros.