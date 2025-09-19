Adiós máscaras: el truco casero para hacer crecer las pestañas de forma natural sin gastar una fortuna

Tener pestañas largas y voluminosas dejó de ser un sueño lejano gracias a un producto que muchas personas ya tienen en su casa: el aceite de ricino. Este ingrediente, conocido en la cosmética natural por su poder nutritivo, ganó terreno en TikTok y en foros de belleza porque ofrece resultados visibles sin necesidad de recurrir a sérums caros o extensiones.

El aceite de ricino contiene vitamina E y ácidos grasos esenciales que hidratan y fortalecen cada pestaña. Al aplicarlo con constancia, mejora su resistencia y estimula un crecimiento más sano. Lo mejor es que es accesible y se consigue fácilmente en farmacias o dietéticas.

Cómo aplicarlo correctamente el aceite de ricino en las pestañas

El paso a paso es sencillo:

Limpiar bien la zona. Aplicar con un cepillo limpio desde la raíz hasta las puntas, dejar actuar toda la noche y enjuagar al día siguiente. Los especialistas recomiendan hacerlo entre tres y cuatro veces por semana y mantener la constancia al menos durante un mes para notar cambios reales.

Eso sí, hay que ser cuidadosos: no usar en exceso, evitar el contacto directo con los ojos y optar siempre por un aceite de ricino puro de grado cosmético. En caso de irritación o molestias, se recomienda suspender el uso y consultar con un oftalmólogo.

El truco casero con aceite de ricino demuestra que no siempre es necesario gastar una fortuna para sumar impacto a la mirada. Con paciencia, constancia y los cuidados adecuados, se convirtió en uno de los secretos beauty más comentados del momento.