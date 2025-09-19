Adiós máscaras: el truco casero para hacer crecer las pestañas de forma natural sin gastar una fortuna

Estilo / tips de belleza

Un ingrediente económico y fácil de conseguir se volvió la estrella de las rutinas de belleza.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

19 de septiembre de 2025

La forma de hacer crecer las pestañas naturalmente.

Tener pestañas largas y voluminosas dejó de ser un sueño lejano gracias a un producto que muchas personas ya tienen en su casa: el aceite de ricino. Este ingrediente, conocido en la cosmética natural por su poder nutritivo, ganó terreno en TikTok y en foros de belleza porque ofrece resultados visibles sin necesidad de recurrir a sérums caros o extensiones.

El aceite de ricino contiene vitamina E y ácidos grasos esenciales que hidratan y fortalecen cada pestaña. Al aplicarlo con constancia, mejora su resistencia y estimula un crecimiento más sano. Lo mejor es que es accesible y se consigue fácilmente en farmacias o dietéticas.

Cómo aplicarlo correctamente el aceite de ricino en las pestañas

El paso a paso es sencillo:

  1. Limpiar bien la zona.
  2. Aplicar con un cepillo limpio desde la raíz hasta las puntas, dejar actuar toda la noche y enjuagar al día siguiente.
  3. Los especialistas recomiendan hacerlo entre tres y cuatro veces por semana y mantener la constancia al menos durante un mes para notar cambios reales.
Eso sí, hay que ser cuidadosos: no usar en exceso, evitar el contacto directo con los ojos y optar siempre por un aceite de ricino puro de grado cosmético. En caso de irritación o molestias, se recomienda suspender el uso y consultar con un oftalmólogo.

El truco casero con aceite de ricino demuestra que no siempre es necesario gastar una fortuna para sumar impacto a la mirada. Con paciencia, constancia y los cuidados adecuados, se convirtió en uno de los secretos beauty más comentados del momento.

