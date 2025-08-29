Chau manchas: este es el truco casero más fácil para blanquear las tazas percudidas y amarillentas

Si tomás café o té todos los días, seguramente más de una vez notaste cómo tus tazas preferidas van quedando manchadas. Aunque uses detergente y esponja, esas marcas suelen resistir. Para muchos, la solución era resignarse o directamente comprar vajilla nueva. Sin embargo, una usuaria de TikTok compartió un método casero que arrasó en redes y que se puede hacer con productos básicos de la cocina.

El truco lo dio a conocer Sil, de la cuenta @soysil.lalocadelorden, que suele mostrar consejos prácticos de limpieza y organización. En uno de sus videos explicó cómo recuperar las tazas en menos de cinco minutos con un método muy simple y efectivo.

Este truco casero es muy sencillo de hacer.

El paso a paso para blanquear las tazas

Sil asegura que solo necesitás agua y lavandina en gel. La clave está en la proporción justa y en no dejar pasar demasiado tiempo para que no se impregne el olor. Estos son los pasos que recomienda:

Llená la taza con agua hasta el borde. Agregá una sola gota de lavandina en gel. Dejá reposar entre 2 y 3 minutos. Tiralo y enjuagá con abundante agua. Lavá la taza como de costumbre.

En caso de que tengas varias tazas manchadas, Sil sugiere un truco extra: ir pasando el agua con lavandina de una a otra, aprovechando la mezcla sin necesidad de repetir desde cero.

Cómo hacer que las tazas no queden manchadas.

El video generó miles de reacciones y comentarios de usuarios que probaron el truco en sus casas. Muchos aseguraron que las tazas quedaron “como nuevas” y agradecieron el consejo.