Chau manchas: este es el truco casero más fácil para blanquear las tazas percudidas y amarillentas

Un sencillo truco casero que se volvió viral en TikTok promete dejarlas como nuevas en apenas unos minutos.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

29 de agosto de 2025,

Cómo sacar las manchas de las tazas.

Si tomás café o té todos los días, seguramente más de una vez notaste cómo tus tazas preferidas van quedando manchadas. Aunque uses detergente y esponja, esas marcas suelen resistir. Para muchos, la solución era resignarse o directamente comprar vajilla nueva. Sin embargo, una usuaria de TikTok compartió un método casero que arrasó en redes y que se puede hacer con productos básicos de la cocina.

El truco lo dio a conocer Sil, de la cuenta @soysil.lalocadelorden, que suele mostrar consejos prácticos de limpieza y organización. En uno de sus videos explicó cómo recuperar las tazas en menos de cinco minutos con un método muy simple y efectivo.

El paso a paso para blanquear las tazas

Sil asegura que solo necesitás agua y lavandina en gel. La clave está en la proporción justa y en no dejar pasar demasiado tiempo para que no se impregne el olor. Estos son los pasos que recomienda:

  1. Llená la taza con agua hasta el borde.
  2. Agregá una sola gota de lavandina en gel.
  3. Dejá reposar entre 2 y 3 minutos.
  4. Tiralo y enjuagá con abundante agua.
  5. Lavá la taza como de costumbre.

En caso de que tengas varias tazas manchadas, Sil sugiere un truco extra: ir pasando el agua con lavandina de una a otra, aprovechando la mezcla sin necesidad de repetir desde cero.

El video generó miles de reacciones y comentarios de usuarios que probaron el truco en sus casas. Muchos aseguraron que las tazas quedaron “como nuevas” y agradecieron el consejo.

