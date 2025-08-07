Adiós a las manchas de grasa: el truco definitivo para limpiar las ollas y que queden como nuevas

La limpieza del hogar es una de las tareas principales de la semana, si bien muchas veces genera fastidio tener que hacerlas. Al estar todo en orden y con rico aroma, hay un un clima de paz, armonía y estabilidad en el ambiente. No obstante, hay productos, lugares específicos de la casa o espacios que cuestan más dejarlos impecable.

Las redes sociales son la fuente inagitable de ideas a la hora de buscar solucioes domésticas. Estas van desde los tips de cocina, de arreglos, de costura y de limpieza. La cocina no solo se mantiene el orden si se limpia lo básico, sino que elementos esenciales apra cocinar necesitan estar impecables.

Las ollas o sartenes se vuelve con manchas negras por gasto del uso o cuando se pega la comida. Estas se sacan en general cond etergente, pero las manchas de desgaste se acumulan debajo del elemento de cocina. La usuaria de TikTok @soysil.lalocadelorden compartió su tip para dejarlas como nueva con productos que hay en casa.

El tip para limpiar las manchas de ollas y sartenes y dejarlas como nuevas

Para quitar las manchas de las ollas y sartenes necesitas cuatro productos de limpieza que siempre están a mano.

Odex en polvo

Algodón

Quitaesmalte

Virulana

El paso a paso para dejar las ollas y sartenes como nuevas