Adiós a las manchas de grasa: el truco definitivo para limpiar las ollas y que queden como nuevas

La limpieza del hogar es una de las tareas principales de la semana, si bien muchas veces genera fastidio tener que hacerlas. Al estar todo en orden y con rico aroma, hay un un clima de paz, armonía y estabilidad en el ambiente. No obstante, hay productos, lugares específicos de la casa o espacios que cuestan más dejarlos impecable.
Las redes sociales son la fuente inagitable de ideas a la hora de buscar solucioes domésticas. Estas van desde los tips de cocina, de arreglos, de costura y de limpieza. La cocina no solo se mantiene el orden si se limpia lo básico, sino que elementos esenciales apra cocinar necesitan estar impecables.
Las ollas o sartenes se vuelve con manchas negras por gasto del uso o cuando se pega la comida. Estas se sacan en general cond etergente, pero las manchas de desgaste se acumulan debajo del elemento de cocina. La usuaria de TikTok @soysil.lalocadelorden compartió su tip para dejarlas como nueva con productos que hay en casa.
El tip para limpiar las manchas de ollas y sartenes y dejarlas como nuevas
Para quitar las manchas de las ollas y sartenes necesitas cuatro productos de limpieza que siempre están a mano.
- Odex en polvo
- Algodón
- Quitaesmalte
- Virulana
El paso a paso para dejar las ollas y sartenes como nuevas
- Primero poner el quitaesmalte en un pedazito de algodón, como cuando te vas a sacar la pintura de uña. Pasar por todo el exterior del sartén u olla el algodón con quitaesmalte si se pasa con un poco de esfuerzo, salen las incrustaciones de los bordes.
- Luego, en dar la vuelta y en la parte que están las manchas, colocar Odex en polvo en cantidad abundante. Mojar la virulana y pasar con fuerza por el exterior.
- Enjuagar con abundante agua y la sartén u olla queda como nueva.
- Para limpiar la parte de adentro, no pasar virulana ni quitaesmaltes. La experta en limpieza explicó que ni bien se termina de cocinar, en caliente, esperar que salga agua hirviendo de la canilla y colocar debajo. Enjuagar las veces que sea necesario y secar con un papel de cocina.