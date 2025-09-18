A medida, minimalista y con un enorme vestidor: así es el departamento que compró Julieta Poggio

Julieta Poggio es una actriz, modelo, bailarina e influencer que logró su salto a la fama cuando participó y llegó a la final de Gran Hermano 2022. Esto le abrió las puertas para trabajar en espectáculos, programas, y tener contratos con importantes marcas del mundo. Su reconocimiento y popularidad le permitieron alcanzar la meta más importante para muchos: tener la casa propia.

Julieta Poggio compró su primer departamento

La famosa de 23 años pudo comprarse su propio departamento tras más de dos años de mucho trabajo, contratos, viajes y experiencias en el mundo de entretenimiento. Fue en abril de este año cuando Julieta anunció que firmó el contrato de compra de su casa y es propietaria.

“Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí. Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que...Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”, contó en su momento la famosa.

Julieta Poggio

Julieta reveló que se compró un departamento que estaba en construcción y ahora llegó el momento de terminar de remodelar a su gusto para instalarse. En un video que compartió en su cuenta mostró cómo quedó su casa tras los arreglos personalizados que mandó a hacer.

Así quedó el nuevo departamento de Julieta Poggio

“La cocina quedó súper aesthetic y femenina. Como siempre soñé”, comentó la famosa en el inicio del video. El ambiente que se une al comedor tiene decoración minimalista, muebles en cada espacio que aportan funcionalidad, optimizan el lugar y tiene las vajillas en dorados y los electrodomésticos en negro.

Si bien el living va a mostrar más adelante, hizo un pequeño paneo del espacio que tiene salida al balcón muebles en color natural con almohadones oscuros. Luego mostró uno de los baños que lo definió como “de princesa”. Este tiene un detalle elegante, muebles funcionales y a tono, la grifería es de color dorado.

El departamento de Julieta Poggio

En cuanto a su baño personal, tiene una decoración más oscura con los elementos sanitarios en negro y madera.

El ambiente estrella del departamento es el vestidor gigante que se mandó a hacer especialmente a su gusto, es de color madera con luces led y muchos estantes y percheros.

El departamento de Julieta Poggio

Luego, Julieta comentó que tiene otra habitación que va a usar para que sea el lugar de maquillaje y su cuarto principal aún no está terminado.

Cada detalle fue pensado por ella junto a un equipo y su departamento se destaca por la funcionalidad, la elegancia, el minimalismo y colores neutros.