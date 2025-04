Julieta Poggio vive el presente soñado que siempre quiso. La famosa que saltó a la fama tras participar de Gran Hermano 2022-23, en donde llegó a la final y supo ganarse el cariño del público con su carisma y simpatía única. Las puertas del reality le abrieron las puertas para trabajar como influencer, en el teatro y streaming.

La famosa tiene su propio espectáculo de baile y canto, trabaja como embajadora de importantes marcas y forma parte de Rumis, el programa de streaming. Con esfuerzo y dedicación en sus proyectos laborales, Julieta logró cumplir una de las metas más importantes de su vida.

La ex Gran Hermano se compró su primer departamento y con tan solo 23 años logró ser propietaria. Lo que significa un gran logro y un paso importante en su vida.

Julieta Poggio

El anuncio de Julieta Poggio sobre su primer departamento

“¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí“, escribió la famosa en una historia.

Julieta Poggio se compró su primer departamento

“Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que... Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”, comentó con alegría Julieta Poggio en la foto que está abrazada a su mamá.

Julieta Poggio compró su primer departamento

Luego, la famosa mostró otra foto donde está firmando los documentos que la llevaron a ser propietaria y agradeció a sus seres queridos y su comunidad.

“Gracias mami, sin vos nunca lo habría logrado. Gracias a mis amigos por bancarme cuando cancelaba planes por trabajar. Gracias a mi novio por motivarme siempre. Gracias a ustedes porque sin mi comunidad real esto no sería posible. Gracias a cada marca y agencia que confió en mi laburo”, expresó con emoción la famosa.

Asimismo, la bailarina se mostró caminando por la terraza en construcción de su próximo departamento.