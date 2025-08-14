La insólita propuesta de Julieta Poggio para terminar con la pobreza en el mundo: “Romper las...”

Julieta Poggio saltó a la fama tras participar de Gran Hermano 2022-23, en donde llegó a la final. La bailarina, actriz e influencer tiene una gran popularidad en redes sociales, y vive de lo que siempre soñó. La artista habló de un tema social y abrió debate con su pensamiento.

La artista suele llamar la atención con sus confesiones o reflexiones que se vuelve virales. Hace unos días, tuvo un polémico comentario contra la China Suárez en el programa de streaming de La Casa, en donde trabaja.

Cuando estaban jugando al rosco, el popular juego de Pasapalabra, el programa que conduce Ivan de Pineda. En este caso, el presentador era Lizardo Ponce.

Cuando el conductor leyó la descripción de la palabra que contiene la letra I, Lizardo Ponce dijo: “Mujer que se fija en las parejas de otras personas”. Julieta Poggio respondió con firmeza el nombre de la China Suárez, lo que generó las risas de sus compañeros.

Julieta Poggio

Ahora la ex Gran Hermano se volvió viral en X por su pensamiento sobre la pobreza y la desigualdad. En una entrevista que dio a Mariano Iúdica para Infobae, Julieta Poggio sorprendió con su propuesta para terminar con el hambre en el mundo.

La llamativa reflexión de Julieta Poggio sobre la pobreza en el mundo

“A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. Como el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres y hay tanta gente pobre y no se puede, como, repartir todo ese dinero“, expresó la famosa.

Luego, Julieta Poggio propuso su idea para terminar con la pobreza en el mundo. “Romper las iglesias y como que se termine el hambre mundial. Eso me llama mucho la atención. Como hay tanta gente tan, tan, tan rica y tanta gente tan pobre. La desigualdad”, reflexionó la bailarina e influencer.

Por su parte, el conductor tomó el planteo de la famosa y comparó con el ciclo del programa que se trata de estar en “el cielo”. Ante esto, Iúdica le preguntó si cree que ahí está la respuesta.

“Ojalá la tengan, porque es algo que no tiene mucha explicación... Debería de haber alguna forma de equiparar todo eso“, comentó Julieta.