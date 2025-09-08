Zaira Nara se hartó de los rumores y contó la verdad de su vínculo con Victorio D’Alessandro: “¿Tan caliente voy a estar?”

En la más reciente emisión de Intrusos informaron que Zaira Nara habría empezado a tener encuentros íntimos con el actor Victorio D’Alessandro. Incluso, comentaron que, durante la celebración del cumpleaños de la modelo, ambos se habrían encerrado en el baño para estar un tiempo a solas sin que las cámaras los captaran.

Escandalizada por los dichos que hicieron sobre su persona, Zaira Nara rompió el silencio y contó la verdad sobre su vínculo con Victorio. Más exactamente, el equipo de SQP contactó a la hermana de Wanda Nara para que esta hablara sobre el tema y, de forma inesperada, ella se dispuso a explicar los hechos.

Qué dijo Zaira Nara sobre los rumores de romance con Victorio D’Alessandro

A diferencia de Wanda, Zaira Nara no suele sobreexponer su vida personal, pero en esta oportunidad habló al respecto para desmentir los rumores que se estaban generando sobre su persona.

Mediante un audio enviado al equipo de SQP, Zaira Nara primeramente dijo: “Me da risa, porque no puedo creer el nivel de mentira. Lo que más me preocupa es que dicen: ‘Viene la info de adentro de tu cumple’”.

Después, Zaira Nara comentó que, tras el festejo de su cumpleaños, no solo compartió una fotografía con Victorio, también colgó videos con todos sus allegados: “Yo subí un montón de posteos porque son mis amigos”

Zaira Nara y Victorio D’Alessandro.

En ese sentido, Zaira Nara dijo que ella no suele exponer demasiado a sus parejas: “Me llama mucho la atención que flasheen que yo puedo llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando”.

Además, Zaira puntualizó: “Si hago un posteo al primero que no pongo es al que me agarre”. No obstante, sobre los rumores generados en el programa de Intrusos sobre su vida privada, la modelo remarcó: “Es 100% mentira todo lo que están diciendo”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Zaira Nara se refirió al supuesto encuentro que habría tenido con D’Alessandro en el baño del lugar donde se celebró su cumpleaños: “El invento de que me fui al baño, ¿Tan caliente voy a estar como para irme al baño de un boliche a estar con un pibe? Soy madre, chicos, por favor. Me rio de la gravedad del asunto”.

Desde el programa SQP confiaron en la palabra de Zaira Nara, pero la panelista Majo Martino concluyó que, por lo seductor que sería Victorio D’Alessandro, él no querría blanquear el vínculo con la modelo: “No quiere contar de una porque para mí tiene varias a la vez”.