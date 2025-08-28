Zaira Nara sigue imponiéndose en Instagram, donde ya reúne a más de 8 millones de seguidores atentos a cada una de sus publicaciones. Con un estilo fresco y natural, consigue que cada posteo genere una avalancha de likes y comentarios en pocos minutos. Tanto al mostrar un look con onda como al compartir momentos de su día a día, es sin dudas una referente de tendencia y marca su huella cada vez que aparece en el feed.

Zaira Nara se bajó el bretel del corpiño y enamoró a sus fans desde un paraíso tropical

En esta oportunidad, la modelo compartió una serie de fotos en las que se la puede ver en microbikini disfrutando de la playa en México. Sin dudas, la que se llevó todas las miradas fue una imagen en la que se la puede ver con el bretel bajo y el mar de fondo, con un look natural y relajado.

“3 días en Holbox son suficientes para ser feliz“, escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y comentarios.

Cuánto cuesta Alba Nueva, la yerba que lanzó al mercado Zaira Nara

Zaira Naira no se queda quieta. Además de su extensa carrera como modelo y conductora, se ha caracterizado siempre por emprender y arrancar ambiciosos desafíos. Así, creó Zaira Beauty, una marca de maquillajes súper afianzada en el mercado. Ahora sorprendió al lanzar un producto que nada tiene que ver con la belleza: una yerba mate.

La yerba Alba Nueva viene en dos versiones: la suave y la tradicional. Por el momento se ofrece mediante la tienda propia de la marca y también en Mercado Libre. Asimismo está disponible un contacto de WhatsApp para ventas directas.

Zaira Nara lanzó su yerba mate

Los paquetes que se ofrecen son de medio kilo y tanto la suave como la tradicional tienen el mismo precio: cada paquete cuesta $3400 y también se presenta la opción del bolsón de 10 paquetes a $34.000, es decir, por el momento no hay promo por comprar en cantidad.