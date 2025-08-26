Zaira Nara se sacó el corpiño y desafió todos los límites con una jugada sesión de fotos en las playas de México

Zaira Nara no deja de arrasar en Instagram: superó los 8 millones de seguidores que están atentos a cada movimiento suyo. Con su estilo fresco y auténtico, logra que cada posteo se llene de likes y comentarios en cuestión de segundos. Ya sea luciendo un look canchero o compartiendo escenas cotidianas, tiene ese plus que la hace destacar y convertirse en referente de tendencia cada vez que aparece en el feed.

Entre producciones de fotos, Zaira Nara disfrutó del caribe mexicano

En esta oportunidad, la modelo decidió compartir algunas fotos de sus vacaciones en México, donde se encuentra disfrutando del mar y el calor. En las imágenes se la puede ver con distintos looks playeros, pero sin dudas la foto que se llevó todas las miradas fue una en la que se sacó la parte de arriba de la microbikini, rodeada de plantas y arena.

Como parte de una producción para una reconocida marca, Zaira posó en distintas partes de Holbox, una isla paradisíaca en medio del caribe mexicano.

Cuánto cuesta Alba Nueva, la yerba que lanzó al mercado Zaira Nara

Zaira Naira no se queda quieta. Además de su extensa carrera como modelo y conductora, se ha caracterizado siempre por emprender y arrancar ambiciosos desafíos. Así, creó Zaira Beauty, una marca de maquillajes súper afianzada en el mercado. Ahora sorprendió al lanzar un producto que nada tiene que ver con la belleza: una yerba mate.

La yerba Alba Nueva viene en dos versiones: la suave y la tradicional. Por el momento se ofrece mediante la tienda propia de la marca y también en Mercado Libre. Asimismo está disponible un contacto de WhatsApp para ventas directas.

Zaira Nara lanzó su yerba mate

Los paquetes que se ofrecen son de medio kilo y tanto la suave como la tradicional tienen el mismo precio: cada paquete cuesta $3400 y también se presenta la opción del bolsón de 10 paquetes a $34.000, es decir, por el momento no hay promo por comprar en cantidad.