Con un look salvaje y al natural, Zaira Nara se adelantó al verano con una microbikini bicolor

Zaira Nara la sigue rompiendo en Instagram, donde ya pasó los 8 millones de seguidores que no se pierden ni una de sus publicaciones. Con ese estilo fresco y auténtico que la caracteriza, cada posteo suyo explota de likes y comentarios en segundos. Ya sea mostrando un look canchero o compartiendo momentos simples de su día a día, Zaira tiene ese toque especial que la hace brillar y marcar tendencia cada vez que aparece en el feed.

Zaira Nara eligió una microbikini bicolor y se adelantó al verano desde un paraíso caribeño

En esta oportunidad, la modelo cautivó a sus seguidores con una serie de fotos en las que se la puede ver con una microbikini bicolor blanca y roja. Con un paisaje selvático de fondo, la morocha posó para la cámara desde Holbox, un paraíso mexicano famoso por sus impactantes playas.

“Buen día”, escribió Zaira en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y comentarios.

Zaira Nara habló tras su separación y desmintió rumores de romance

Después de confirmar su ruptura con Facundo Pieres, Zaira Nara volvió a estar en el centro de la escena mediática por las versiones que la vinculaban con Nico Furtado. Sin embargo, la modelo decidió romper el silencio y, en una entrevista con LAM, dejó en claro cómo atraviesa este momento personal.

Con un tono sereno y reflexivo, Zaira explicó que prioriza su bienestar y el de su familia por encima de los rumores. “Estoy muy bien, muy feliz. Tuve un tiempo en el que preferí resguardarme un poco de los medios y la exposición”, señaló, destacando que eligió llevar con calma esta nueva etapa tras la separación.

Al referirse puntualmente a los comentarios sobre un supuesto romance con el actor, Zaira fue contundente: “Nada que ver. Entiendo que estando soltera me vinculen, pero no hay más que eso”. De esta manera, dejó en claro que las especulaciones no alteran su vida cotidiana ni su manera de disfrutar su presente.