No es Nico Furtado: se supo quién es el famoso actor argentino con el que estaría saliendo Zaira Nara

La vida privada de Zaira Nara volvió a entrar en debate luego de que, en Intrusos, revelaran el nombre del hombre que estaría pretendiéndola. Cabe mencionar que, la modelo estuvo con el deportista Facundo Pieres por casi 2 años y, luego de ello, se le ha vinculado con varias figuras de renombre.

Incluso, semanas atrás, Zaira Nara y el actor Nicolás Furtado coincidieron en un evento que se realizó en Ibiza y, a raíz de dicho encuentro, Pepe Ochoa informó en LAM que ambos habrían sostenido un íntimo acercamiento. Sin embargo, durante una nota con el programa en cuestión, la hermana de Wanda Nara remarcó que no ocurrió nada, solo serían simples conocidos.

Wanda, Zaira Nara, L-Gante y Pampita festejaron el triunfo de Facundo Pieres en el Abierto de Polo.

Ahora bien, durante la más reciente emisión de Intrusos, revelaron que el nuevo pretendiente de Zaira Nara habría ido a la celebración de su cumpleaños que se llevó a cabo en días pasados.

Zaira Nara rompió el silencio y reveló la verdad sobre su vínculo con Nico Furtado: “Estoy muy...”.

Quién sería el nuevo pretendiente de Zaira Nara

Para adentrarse a los hechos, Paula Varela comentó en Intrusos lo siguiente: “Zaira Nara estaría saliendo con alguien que estaba en su fiesta, pero que sería un entretenimiento. Él no tiene hijos, es el actor Vico D’Alessandro. Se conocen hace mucho tiempo, son amigos hace muchos años y se están acercando. Él es un tipo muy bajo perfil, que ha tenido muchas relaciones”.

Luego, Karina Iavícoli tomó la palabra para sumar más información de valor sobre el hombre en cuestión: “Él está haciendo una obra de teatro y la invitó a Zaira. A mí me escribe un amigo de Vico y me dice que acá hay un problema: Vico está enamorado de Zaira, pero ella no tanto, a ella le gusta y está todo bien”.

No obstante, Paula Varela puntualizó: “Me dijeron que en el cumpleaños no se los vio chapando ni nada, que se quieren cuidar y no hacerlo mediático. Me dicen que hacen un tiempito que están”.

Por último, pero no menos redundante, Kariña añadió: “Mi informante me dijo que se fue con Vico de su cumpleaños. Si fuera por él blanquearían. Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en el cumpleaños, porque el día de la fiesta habrían estado juntos en el baño, es mucha la pasión que tienen”.

Pese a la información expuesta en Intrusos, Zaira Nara todavía no confirmó ni negó el posible vínculo que tendría con Vico, por lo cual, se espera que lo haga durante los próximos días.