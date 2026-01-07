Zaira Nara rompió el silencio y habló por primera vez sobre su romance con Robert Strom: “Estoy muy…”.

El 2026 comenzó con imágenes que no pasaron desapercibidas: Zaira Nara y Robert Strom fueron vistos saliendo de la mano de un boliche en Punta del Este, dando las primeras señales de un vínculo que parecía ir más allá de la amistad. En las últimas horas, la modelo finalmente se refirió al multimillonario heredero del polo, con quien venía siendo relacionada desde hacía un tiempo.

Tras ser fotografiada en actitudes románticas junto a Strom en José Ignacio, Zaira quedó en el centro de la escena cuando Yanina Latorre la puso contra las cuerdas durante un streaming de DGO, en el que participaba Lola Latorre. A través de un mensaje, la conductora de SQP irrumpió desde sus vacaciones en Miami y dejó expuesta la situación.

Al notar que Yanina estaba conectada, Zaira reaccionó con humor y se dirigió a Lola: “Tu mamá nos está viendo. Ya, silenciemos a este usuario”, lanzó entre risas, y enseguida, consciente de lo que podía venir, añadió: “¿La dejamos que haga una pregunta?”.

Fue entonces cuando Lola leyó el mensaje: “¿Seguís con Robert? Es muy caño”. Ante eso, Zaira comentó divertida: “¿Es muy caño? Agregó eso como para suavizarla”.

Zaira Nara y Robert Strom.

Acto seguido, la hermana de Wanda optó por tomar distancia del tema y se excusó: “No puedo responder. Yani, después mandame un inbox”. Sin embargo, minutos más tarde dejó entrever cómo atraviesa este momento personal: “Yo voy de a poco. Soy muy lenta para los comienzos de los vínculos y acá es como un cachetazo”.

Ante la repregunta de Lolita, Zaira fue clara y concluyó: “Sí, estoy muy tranqui y conociendo”.

El revuelo que desató la relación entre Zaira Nara y Robert Strom

Lo cierto es que el romance de Zaira con Robert Strom generó un fuerte revuelo dentro del ambiente del polo, un ámbito que la modelo conoció de cerca a partir de su relación con el polista Facundo Pieres. De acuerdo a lo que contó Yanina Latorre, en ese círculo exclusivo habría un gran enojo con Martín Pepa y Pampita, señalados como los “celestinos” del vínculo.

“El entorno de Pieres está indignado con Pepa, Pampita y Zaira, todos mezclados en dulce montón. Zaira saliendo con otro del rubro y estos dos presentando a la nueva parejita”, reveló Yanina, y además aportó un dato poco conocido sobre el trasfondo del flechazo entre la morocha y el joven millonario.

Zaira Nara y el polista Robert Strom. (Gentileza Teleshow)

“También me cuentan que Robert estaba bastante bajoneado porque había terminado una relación, y que a Pepa, con la intención de agradarle, se le ocurrió hacer de intermediario… Y al parecer fue Papi quien terminó llamando a Zairu”, explicó.