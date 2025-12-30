Las íntimas fotos de Zaira Nara con Robert Strom en Punta del Este que confirman su romance.

Después de meses de versiones, idas y vueltas y más de un nombre dando vueltas, Zaira Nara fue finalmente fotografiada junto al hombre que hoy ocupa su corazón. Se trata de Robert Strom, un joven empresario francés, heredero de una gran fortuna, que habría llegado a su vida de la mano de Pampita y Martín Pepa.

Fueron ellos quienes oficiaron de “celestinos” y, por lo que muestran las imágenes, la química fue inmediata. No hubo barreras de idioma ni distancias que pesaran: Zaira y Strom se mostraron relajados, cómplices y sonrientes en las postales captadas en Punta del Este y publicadas por la revista ¡Hola! Argentina, donde se los ve disfrutando juntos de este nuevo capítulo.

Zaira Nara y Robert Strom.

La reconocida revista incluso le dedicó la tapa a la morocha, que aparece retratada dentro de un auto, con ella al volante y Strom a su lado. En la imagen se los ve en total sintonía, distendidos y disfrutando del momento en el exclusivo entorno de Punta del Este, el lugar que eligieron para cerrar el 2025 y darle la bienvenida al nuevo año.

Lo cierto es que la vida sentimental de Zaira viene acaparando miradas y comentarios desde hace meses. En diciembre surgieron versiones sobre un posible acercamiento con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo. Más tarde, los rumores la vincularon con el streamer Bauletti, lo que abrió un nuevo capítulo de especulaciones, hasta que finalmente Robert Strom irrumpió en escena y pareció despejar todas las dudas.

Quién es Robert Strom, el galán multimillonario que conquistó a Zaira Nara

Se trata nada menos que del heredero de Robert Zellinberg de Balkany, un poderoso magnate europeo nacido en Francia. Su apellido está ligado a una historia de lujo y linaje: “Viven en castillos, son amigos de la realeza de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España”, contó en su momento Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán.

Como dato de color, ese abuelo fue un verdadero visionario que apostó temprano al negocio inmobiliario. De hecho, fue pionero en el desarrollo de centros comerciales en distintas ciudades de Europa, con proyectos en Madrid, Francia, España, Bélgica y Alemania, lo que terminó de consolidar la fortuna familiar.

Pero la historia suma un capítulo más que vuelve a conectar a Zaira con un universo que le resulta familiar: el polo. “Facundo Pieres es muy amigo de Clemente Zavaleta, el hijo de una de las Trillizas de Oro, María Emilia. Clemente está casado, justamente, con la hermana de Robert Strom”, revelaron, dejando en evidencia cómo los caminos del amor y los círculos sociales vuelven a cruzarse.