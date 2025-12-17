Internaron a Zaira Nara por un problema de salud: qué le pasó y cómo está ahora

Zaira Nara es una de las modelos e influencer más populares del país y todo lo que pasa con su vida genera noticia. La famosa causó preocupación al mostrarse desde una clínica tras volver de su viaje por Europa que tenía pactado.

Según contó la modelo estuvo varios días con malestar que fue aumentando mientras estaba en el extranjero y ni bien piso suelo argentino se fue a ver a la clínica. Zaira se sacó una foto en la cama de un centro médico con suero en un brazo y alertó a sus seguidores.

“No sé si fue algo que comí o algún virus. Pero viajé a Europa por 4 días y 3 estuve sintiéndome muy mal”, relató la modelo junto a la foto que subió en sus historias.

“Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito”, reflexionó Zaira Nara sobre los proyectos que tuvo en el año y que demandaron mucho tiempo.

En la misma publicación, la famosa llevó tranquilidad y aclaró: “Ya estoy en casa con mis hijos y mi mamá”. Luego de contar que ya salió de la clínica, la famosa reveló el diagnóstico que le dieron los profesionales: “Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”.

Asimismo, Zaira agradeció a su mamá por ayudarla con sus hijos. En una de sus fotos mostró a su hijo descalzo en su casa. Después del anuncio, la modelo volvió a su contenido habitual de sus viajes y las marcas con las que trabaja.

Zaira Nara estaría en una relación con un multimillonario europeo amigo de su ex

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo (TV Pública), la modelo estaría en un romance con un joven multimillonario vinculado al mundo del polo y que sería amigo de su ex Facundo Pieres.

El hombre en cuestión es Robert Strom un heredero de una fortuna millonaria, nacido en Francia y miembro de una de las familias más influyentes de Europa.

“Zaira Nara está en pareja con Robert Strom. ¿Quién es Robert Strom? Es el nuevo novio de Zaira Nara: heredero archirecontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España", contó el periodista.

“Ellos le presentaron este magnate a Zaira Nara. Siento que Pepa es el mejor amigo de Facundo Pieres; tienen también relaciones comerciales, ella está chocha, no le importa nada", reveló el periodista en referencia a que Pampita y su novio le presentaron el joven a Zaira.