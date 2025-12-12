¡Escándalo! se filtró que Zaira Nara estaría iniciando un romance con un amigo multimillonario de Facundo Pieres

Un fuerte revuelo se desató en las últimas horas alrededor de Zaira Nara, envuelta en una teoría que combina romance, amistades tensas y el exclusivo mundo del polo, mientras ella aparece en el stream de mernosketti junto a Bauletti, con quien muchos la vinculan por la evidente química y el ida y vuelta que muestran cada vez que coinciden.

La revelación fue lanzada por Gustavo Méndez, tanto en La Posta del Espectáculo (TV Pública) como en sus redes sociales: el hombre que estaría iniciando una relación con Zaira sería Robert Strom, un heredero de fortuna millonaria y figura reconocida dentro del ambiente polístico.

Robert Strom.

Strom fue fotografiado hace dos fines de semana durante las semifinales del Abierto Argentino de Polo, acompañado por su cuñado, Clemente “Corchito” Zavaleta, una imagen que se viralizó y que ahora adquiere otra lectura.

La hipótesis que relaciona a Pampita y Martín Pepa tras una supuesta ruptura amistosa

El detalle que volvió aún más atractivo el rumor es la trama de vínculos que rodea a Robert Strom: su hermana Isabelle está casada con Clemente Zavaleta, quien a su vez es amigo íntimo de Facundo Pieres, el ex de Zaira y una de las figuras más influyentes del polo. A esto se suma que Martín Pepa, pareja de Pampita, también es cercano a Pieres.

Según Méndez, justamente Pampita y Pepa habrían sido quienes acercaron a Zaira y Robert, un gesto que habría generado malestar en el entorno de Pieres. “En el mundo del Polo vuelan chismes y celos como en cualquier barrio. Cuando Pieres se enteró, explotó todo”, sostuvo el periodista.

Zaira Nara y Facundo Pieres, durante los festejos por la conquista del Abierto Argentino de Polo 2024.

De acuerdo a esta versión, Pieres no habría logrado superar su separación de Zaira. Su intención era compartir el verano en Punta del Este, pero mientras él intentaba recomponer la relación, Zaira habría dado por terminado el vínculo sin intenciones de dar marcha atrás.

Mientras tanto, la modelo estaría transitando un excelente momento personal; allegados aseguran que está “feliz” y sin preocuparse por el revuelo. Además, mantiene una relación muy cercana con Pampita, quien habría cumplido el rol de celestina en este inesperado acercamiento. Incluso participó recientemente de un evento de la marca de la conductora, alimentando aún más las especulaciones.

Todo indica que la presentación oficial de esta posible nueva pareja podría darse en Punta del Este, donde Zaira y Robert planean recibir el Año Nuevo junto a Isabelle Strom y su familia. Según Méndez, sería solo cuestión de tiempo hasta que aparezca la primera foto juntos.

El periodista resumió: “Facundo Pieres se quedó sin la ilusión de volver con Zaira, sin un amigo y sin el campeonato”.

Mientras tanto, Zaira disfruta del momento, Pampita celebra y Robert Strom empieza a perfilarse como uno de los nombres del verano.