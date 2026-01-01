Cómo es la mansión que Zaira Nara construyó en Punta del Este para disfrutar del verano

Las vacaciones de los famosos pasan de lugares increíbles a destinos comunes, pero si hay algo que viene creciendo en los últimos tiempos son aquellos se construyen mansiones para disfrutar del descanso. Algo así hizo Zaira Nara que para esta temporada de verano pasará junto a su familia en su nueva propiedad en Punta del Este, en Uruguay.

Jean y remera crop: Zaira Nara modeló con un outfit urbano tendencia para el verano e ideal para enfrentar los días de calor

La modelo y presentadora eligió uno de los lugares más exclusivos de Uruguay, José Ignacio, para edificar una casa que conjuga diseño, comodidad y una fuerte conexión con la naturaleza. El proyecto, que supervisó personalmente durante meses, marca un antes y un después en su estilo de vida y en la manera en la que afronta las vacaciones en familia. A través de sus redes sociales, Zaira compartió imágenes y detalles que confirmaron la mudanza e inauguración de un sueño largamente esperado.

La modelo mostró cómo quedó su espectacular patio con pileta para disfrutar del verano.

La nueva propiedad se integra al entorno natural con una arquitectura mediterránea-campestre, donde los materiales nobles, los tonos neutros y una propuesta minimalista dialogan con el paisaje. La elección de este rincón de Punta del Este responde al deseo de encontrar calma, privacidad y un espacio donde los hijos puedan disfrutar del aire libre y la playa, lejos de las multitudes.

Diseño, materiales y conexión con el paisaje: así es la casa de Zaira Nara

La mansión está organizada en una sola planta, con líneas simples y volúmenes bajos que priorizan la luz natural y la fluidez entre los espacios interiores y exteriores. Uno de los rasgos más distintivos del diseño son las aberturas en arco, que aportan una identidad única a la fachada y suavizan la transición entre ambientes. El corazón de la casa es un patio central rodeado de galerías techadas, donde se ubica una pileta rectangular pensada como espejo de agua, reforzando la sensación de calma y relax.

Así es la propiedad Zaira Nara en Punta del Este

El jardín, de vegetación autóctona y pastos altos, fue diseñado para integrarse al paisaje uruguayo y favorecer una vida al aire libre. Los senderos de piedra y los espacios verdes acompañan la propuesta de descanso y contacto permanente con la naturaleza, mientras que la elección de carpintería en madera, paredes de revoque texturado y tonos arena y beige resaltan el carácter minimalista y sofisticado de la vivienda.

El patio central con pileta, las galerías techadas y el jardín de vegetación autóctona son protagonistas de la casa pensada para el relax estival.

Las galerías techadas funcionan como espacios de transición ideales para el verano, permitiendo disfrutar del exterior en cualquier momento del día. Todo está pensado para invitar a bajar el ritmo, habitar sin apuro y conectar con lo esencial, en línea con las tendencias actuales de arquitectura y bienestar.

La modelo y presentadora inauguró su refugio familiar, un espacio donde el lujo se expresa en la simplicidad y el contacto con la naturaleza.

Un refugio familiar pensado para el disfrute y el descanso

La nueva casa de Zaira Nara no solo es una propiedad de lujo, sino un refugio familiar diseñado para celebrar fechas especiales, estar en contacto con sus hijos y reconectar con una forma de vida más simple y natural. La elección de José Ignacio y el seguimiento personal de cada etapa de la obra reflejan el compromiso de la modelo con este sueño cumplido.

Este verano, la mansión se convierte en el escenario principal de las vacaciones de la familia, marcando el inicio de una nueva etapa y consolidando a Zaira Nara como referente de estilo y bienestar en el entorno de Punta del Este.